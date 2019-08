Der Dax klettert am Donnerstag im frühen Handel über die Marke von 11.700 Punkten. Während die Aktien von ThyssenKrupp und Telekom nach Quartalszahlen zulegen, gibt die Aktie von Überflieger Adidas deutlich nach.

Angesichts einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten und mit einem Plus von rund 0,5 Prozent die Marke von 11.700 Zählern wieder überschreiten. Am Mittwoch war er bereits 0,7 Prozent fester bei 11.650 Punkten aus dem Handel gegangen. Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt aber der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China.

Im Blick stehen die Geschäftszahlen von Konzernen wie Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen , Adidas Börsen-Chart zeigen oder Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen. Während Thyssen und Telekom jeweils leichte Gewinne verzeichneten, gab die Aktie von Adidas Börsen-Chart zeigen im frühen Handel deutlich nach: Der Konzern meldete ein verringertes Umsatzwachstum, Anleger nahmen daraufhin Gewinne mit.

Positive Impulse kommen auch aus Fernost: Im Juli exportierten die chinesischen Unternehmen unerwartet mehr als im Vorjahr. Die Erholung könnte aber angesichts der zuletzt angedrohten neuen US-Zölle kurzlebig sein.

Börsen in Fernost starten Erholungsversuch - Yuan stabilisiert sich

Schnäppchenjäger haben japanische Aktien am Donnerstag auf ein kleines Plus nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage gehoben. Allerdings blieben Investoren wegen der Unsicherheit über die Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits zurückhaltend.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei Börsen-Chart zeigen bis zum Mittag 0,6 Prozent auf 20.637 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verharrte nahezu unverändert bei 486 Zählern. Dagegen legte die chinesischen Börse in Shanghai um 0,7 Prozent zu.

Beruhigend wirkte sich auf den Markt die Stabilisierung der chinesische Währung Yuan aus, die Anfang der Woche im Vergleich zum Dollar deutlich gefallen war. Zudem gab es in den vergangenen 24 Stunden keine neuen Eskalationen im Handelsstreit zwischen den USA und China. "Der Markt hat sich etwas beruhigt, da es keine auffälligen schlechte Nachrichten gab", sagte der Ökonom Soichiro Monji von der Sumitomo Mitsui DS Vermögensverwaltung.

Deutsche Telekom wächst dank US-Geschäft

Die Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen wächst vor ihrer angepeilten Fusion in den USA auch dank Zukäufen und günstigerer Wechselkurse weiter kräftig. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal zum Vorjahresquartal um 7,1 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg ebenso stark auf 6,28 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte, wäre das Wachstum jeweils nur knapp halb so groß gewesen. Mit den Werten übertraf die Telekom die Analystenschätzungen leicht. Insbesondere das gut laufende US-Geschäft sorgte weiter für Schwung. Unter dem Strich wuchs der Gewinn mit 944 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Allerdings hatte vor einem Jahr der Vergleich im Rechtsstreit um das Mautsystem Toll Collect mit rund 600 Millionen Euro belastet. Dennoch fiel der Überschuss geringer aus als von Experten gedacht, weil im zweiten Quartal Sonderkosten von 0,4 Milliarden Euro anfielen, vor allem für den Stellenabbau.

Dax: Minus 1000 Punkte in zehn Tagen

Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen hatte am Mittwoch erneut eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Zeitweise rutschte der Dax deutlich unter die Marke von 11.600 Punkten, konnte sich im späten Handel dank einer Beruhigung des Handels an der Wall Street aber wieder erholen. Der deutliche Rückgang der Industrieproduktion und die steigende Rezessionsgefahr in Deutschland verschrecken Anleger. Binnen zehn Handelstagen hat der deutsche Leitindex rund 1000 Punkte (8 Prozent) an Wert verloren. Der Goldpreis kletterte dagegen über die Marke von 1500 US-Dollar und damit auf das höchste Niveau seit sechs Jahren.

Starke Schwankungen an der Wall Street: Dow Jones und Nasdaq erholen sich

Die New Yorker Aktienindizes haben am Mittwoch ihre anfänglichen Verluste im Verlauf immer stärker eingedämmt. Dem Dow Jones Börsen-Chart zeigen blieb zum Handelsschluss zwar das Erreichen der Gewinnzone mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 26 007,07 Punkte verwehrt, doch gemessen an seinem Tagestief bei 25 440 Punkten im frühen Handel machte der Leitindex reichlich Boden gut.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent auf 2883,98 Punkte über die Ziellinie. Für den technologielastigen Index Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen sah es noch besser aus mit plus 0,41 Prozent auf 7551,90 Zähler.

"Anleger wägen derzeit ab zwischen den Belastungen durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China und den Entlastungen durch die Geldpolitik", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets mit Verweis auf die zur Wochenmitte überraschend deutlich ausgefallenen Leitzinssenkungen der Notenbanken Indiens, Thailands und Neuseelands. Es werde viele weitere geldpolitische Maßnahmen in den kommenden Monaten geben als Reaktion auf die negativen Effekte eines Handelskrieges, sagte der Experte. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sagte, Anleger gierten nach immer mehr geldpolitischen Stimuli.

Die Aktien von Walt Disney Börsen-Chart zeigen ragten am Mittwoch im Dow negativ hervor. Der Entertainment-Konzern hatte die Erwartungen an das vergangene Geschäftsquartal trotz des Erfolgsfilms "Avengers: Endgame" klar verfehlt. Mit einem Minus von fast 5 Prozent auf 134,86 Dollar war die Aktie Index-Schlusslicht und entfernte sich weiter von ihrem Ende Juli erreichten Rekordhoch bei 147,15 Dollar. Als Belastung erwiesen sich für Disney vor allem Sonderkosten durch die Integration zugekaufter Geschäfte von 21st Century Fox und hohe Investitionen in den Auf- und Ausbau von Streaming-Diensten.

Für Boeing Börsen-Chart zeigen ging es um 0,32 Prozent nach unten. Konzernchef Dennis Muilenburg hatte auf einer Analystenkonferenz gesagt, wegen der Situation um die Boeing 737 Max gehe man vorsichtig mit der Liquidität um. Allerdings erwäge Boeing auch weiterhin einen Produktionsstopp für diesen Flugzeugtyp. Der Airbus-Konkurrent kämpft immer noch mit den Folgen zweier Abstürze von Flugzeugen dieses Typs. Auch weil die Baureihe 737 Max nach dem zweiten Unglück mit Flugverboten belegt worden war, hatte Boeing vor kurzem einen Rekordverlust für das zweite Quartal berichtet.

Der Kurznachrichtendienst Twitter Börsen-Chart zeigen hatte mitgeteilt, dass einige Daten von Nutzern ohne deren Wissen mehr als ein Jahr lang mit Werbekunden des Dienstes geteilt worden sein könnten. Anleger schien das kaum zu stören, die Papiere legten um rund 1 Prozent zu.

Euro etwas fester

Der Euro kletterte wieder über die Marke von 1,12 US-Dollar. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1203 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1202 (Dienstag: 1,1187) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8927 (0,8939) Euro gekostet.

Der US-Anleihenmarkt drehte. Nach zunächst klaren Kursgewinnen gab es zuletzt Verluste. Richtungweisende zehnjährige Rentenpapiere gaben um 4/32 Punkte auf 105 29/32 Punkte nach und rentierten mit 1,72 Prozent.

Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte gegenüber dem US-Dollar etwas zu. Und das, obwohl die chinesische Notenbank ihren Mittelkurs, um den der Yuan nur begrenzt schwanken darf, erstmals seit dem Jahr 2008 schwächer als sieben Yuan je Dollar festgesetzt hatte. Allerdings übertraf der von der Zentralbank festgelegte Kurs die Erwartungen von Marktbeobachtern, was zur Beruhigung der Marktlage beitrug.

Anfang der Woche war der Handelsdisput zwischen den USA und China weiter eskaliert, weil die chinesische Währung deutlich gegenüber dem US-Dollar abgewertet hatte. US-Präsident Donald Trump betrachtete dies als weiteren Affront. Marktbeobachter fürchteten, China setze seine Währung als Waffe im Handelskonflikt ein. Der Kurs der chinesischen Notenbank zeige aber, dass sie nicht bereit sei, sich auf einen Währungskrieg mit den USA einzulassen, kommentierte Stephen Innes vom Handelshaus Valour Markets.

