Der Dax dürfte am Mittwoch erneut einen Erholungsversuch starten. An der Wall Street waren Dow Jones und Nasdaq im späten Handel ins Plus gedreht. Doch Anleger bleiben nervös: In Asien schlossen die Börsen mit Verlusten.

Die Kurserholung an der Wall Street am Vorabend dürfte am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt zumindest weitere Kurseinbußen zunächst verhindern. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte im späten Handel zugelegt und war wieder über die runde Marke 26.000 Punkte gestiegen.

Den Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Mittwoch laut vorbörslicher Indikation 0,3 Prozent im Plus bei 11.620 Punkten starten. Am Vortag war er noch kurzzeitig unter die Marke von 11.600 Punkten gestürzt. Eine durchgreifende Erholung ist somit jedoch erst einmal nicht in Sicht. Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den Dax in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen.

"Die Märkte sind zurecht verunsichert", kommentierte der Vermögensverwalter DWS. Denn mit den von den USA angekündigten weiteren Strafzöllen auf Importe aus China steige das Risiko, dass Peking das Interesse an einer raschen Lösung des Konfliktes verliert. Stattdessen könnte China einen Machtwechsel in den USA abwarten und notfalls die USA sogar gezielt provozieren, um eine Wiederwahl Trumps zu verhindern.

Wirecard und Commerzbank mit Zahlen

Bei den Einzelwerten dürften zur Wochenmitte erneut Quartalszahlen für Kursbewegung sorgen. Aus dem Dax öffnen unter anderem der Rückversicherer Munich Re , der Energiekonzern Eon und der Bezahldienstleister Wirecard Börsen-Chart zeigen ihre Bücher. Auch die Commerzbank Börsen-Chart zeigen veröffentlicht ihren Quartalsbericht.

Anleger bleiben nach den starken Verlusten der vergangenen Tage vorsichtig. "Einige Schnäppchenjäger wagen sich vor - doch sie agieren auf dünnem Eis", sagte ein Händler in Frankfurt. Groß sei auch die Zahl derjenigen, die durch den Kursrutsch der vergangenen Tage aufgeschreckt sei und nun versuche, einen Teil der Gewinne der vergangenen Monate noch in Sicherheit zu bringen.

Asiens Börsen schließen im Minus

Auch in Asien ist der Kursrutsch noch nicht ausgestanden Äußerungen der US-Regierung, wonach sie den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und an der nächsten Verhandlungsrunde im September festhalten wolle, konnten den Kursen nur wenig Halt geben. An der Tokioter Börse gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 20.417 Punkte nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent. Auch die chinesischen Börse in Shanghai lag im Minus.

Yuan wertet erneut gegen den Dollar ab

Die Anleger verunsicherte auch, dass die chinesische Währung erneut etwas nachgab. Am Montag war der Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen, und die USA warfen daraufhin China eine Manipulation der Währung zugunsten unlauterer Handelsvorteile vor. Dies schürte Sorgen, dass es nun auch zu einem Währungskrieg der beiden weltgrößten Volkswirtschaften kommen könnte.

Euro kaum verändert

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost wenig verändert bei 1,1210 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,4 Prozent nach auf 105,98 Yen nach, was auch die Aktien exportorientierter Unternehmen an der Tokioter Börse unter Druck brachte.

mit Nachrichtenagenturen