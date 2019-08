US-Präsident Trump droht mit neuen Strafzöllen gegen China und einer weiteren Eskalation des Handelskrieges. Nach den US-Börsen taucht am Morgen auch der Dax ab. Der Index fällt unter die 12.000-Punkte-Marke.

Eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat den deutschen Leitindex Dax am Freitag unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Zählern gedrückt. Zuletzt stand ein Minus von 2,25 Prozent auf 11.977 Punkte zu Buche. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Werte büßte 1,99 Prozent 25 669,72 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sackte um mehr als 2 Prozent ab.

Zudem steuert der deutsche Leitindex auf ein dickes Wochenminus zu. Bei einem Niveau von rund 12.000 Zählern wäre es ein Minus von etwas mehr als 3 Prozent im Vergleich zum vergangenen Freitag.

Unmittelbar nach Trumps Ankündigung der neuen Strafzölle in Höhe von 10 Prozent rutschte die US-Börse ins Minus. Die Indizes, die zuvor klar im Plus notiert hatten, tauchten ab: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen verlor zum Handelsschluss schließlich 1,05 Prozent und stand am Abend bei 26.583 Punkten. Damit schloss er rund 400 Punkte unter seinem zuvor erreichten Tageshoch. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen schloss ebenfalls im Minus. Ab September werden damit Chinas gesamte Importe in die USA - 2018 waren es rund 540 Milliarden Dollar - von Strafzöllen erfasst.

Die für September angekündigten Strafzölle von 10 Prozent auf Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar (270 Milliarden Euro) könnten auf 25 Prozent oder "deutlich darüber hinaus" erhöht werden, hatte Trump gewartn. Alles hänge vom Abschluss eines Handelsabkommens mit China ab.

Jetzt drohen auch Strafzölle für Waren aus Europa

Der US-Präsident wird sich zudem am Freitagabend zu den Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union äußern. Es blieb zunächst unklar, was der für seine aggressive Handelspolitik bekannte Trump ankündigen wollte. Auch mit der EU gibt es verschiedene Streitigkeiten im Handel.

Trumps Regierung hat etwa mit Strafzöllen für aus Europa eingeführte Autos gedroht, was besonders deutsche Hersteller treffen würde. Dieser Konflikt sollte zwar eigentlich während laufender Verhandlungen zu einem umfassenderen Handelsabkommen bis November auf Eis gelegt sein. Analysten von Goldman Sachs zufolge ist mit der neuen Ankündigung des US-Präsidenten aber das Risiko gestiegen, dass Strafzölle insbesondere gegen europäische Autohersteller verhängt werden.

Neben dem Handelskrieg stehen zum Wochenausklang Zahlen im Mittelpunkt. Aus dem MDax der mittelgroßen Unternehmen schließen der Spezialchemiekonzern Lanxess Börsen-Chart zeigen sowie mit Vonoviaund der Allianz zwei weitere Dax-Werte den Reigen an Bilanzzahlen diese Woche ab.

Ein Sonderertrag in der US-Lebensversicherung bescherte Europas größtem Versicherer Allianz im zweiten Quartal einen überraschenden Gewinnanstieg. Auf der Handelsplattform Tradegate trotzten die Aktien dem schwachen Gesamtmarkt und notierten minimal über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Bei Vonovia Börsen-Chart zeigen sorgten steigende Mieten und Zukäufe im Ausland für einen deutlich höheren Ertrag. Auf Tradegate gaben die Papiere denn auch nur leicht nach.

Lanxess trotzte den sich eintrübenden Konjunkturaussichten. Dabei profitierte der Konzern von gut laufenden Geschäften mit Wasseraufbereitungsprodukten sowie vom Projektgeschäft im Feinchemiegeschäft. Die konjunktursensiblen Anteilsscheine konnten sich auf Tradegate nicht den aktuellen Marktturbulenzen entziehen und verloren rund 3 Prozent.

Euro zeigt sich kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1082 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende rückte der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder in den Fokus. Am Devisenmarkt wurden am Morgen traditionell sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken angesteuert. Der Kurs des Yen konnte im Handel mit dem Dollar seit dem Vorabend etwa zwei Prozent zulegen.

Ölpreise berappeln sich

Nach dem Kurseinbruch infolge der weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China haben sich die Ölpreise am Freitagmorgen ein Stück weit berappelt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,02 US-Dollar. Das waren 1,52 US-Dollar mehr als am Donnerstagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 55,03 Dollar.

Trotz der Erholung kostete Brent damit aber immer noch fast zweieinhalb Dollar weniger als zum Höchstkurs vom Donnerstag. Bei WTI war es eine Differenz von knapp drei Dollar. Ursache des Preisrutsches sind wieder hochgekochte Konjunkturängste, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle auf chinesische Waren ankündigt und Peking mit weiteren Schritten gedroht hatte.