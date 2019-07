Das war eine kalte Dusche am Vortag für Dax-Anleger. Nach den kräftigen Verlusten wird sich der Index wohl vorerst nur leicht erholen, sagen Händler voraus. Die Investoren dürften die Zinsentscheidung der Fed und weitere Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell abwarten. Die Geschäftszahlen von Airbus scheinen indes bei den Anleger gut anzukommen.

Der Dax dürfte nach dem scharfen Rücksetzer des Vortag am heutigen Mittwoch sich etwas stabilisieren. Am Tag des mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheids berechnen Händler und Banken den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart rund 0,2 Prozent fester auf 12.170 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wurde ebenfalls im Plus erwartet.

Der Dax war am Vortag unter anderem wegen einiger enttäuschender Unternehmensberichte und nach schwachen Konjunkturdaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt. Zudem hatten sich bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China zunächst keine Fortschritte abgezeichnet.

Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die US-Notenbank Fed. Am Abend gilt eine erste Zinssenkung seit zehn Jahren unter Beobachtern als so gut wie sicher. Die Aussicht darauf galt in den vergangenen Wochen als entscheidender Kurstreiber für die Rekordrally an den US-Börsen.

Es gibt neuerdings aber auch durchaus skeptische Stimmen am Markt: Die heftigen Kursverluste am Vortag zeigten eindrucksvoll, "dass ein von Hoffnungen getriebener Aktienmarkt am Ende bei allen geldpolitischen Versprechen immer noch auf die nackten Daten zu Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen reagiert", argumentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Und die hätten in den vergangenen Wochen "in Serie ein enttäuschendes Bild abgegeben".

Die Berichtssaison der Unternehmen sorgt am Mittwoch weiter für Schlagzeilen. Ein vorbörslicher Gewinner waren im MDax Börsen-Chart zeigen die Aktien von Airbus Börsen-Chart zeigen -Aktien mit einem Anstieg um 2 Prozent. Der reißende Absatz seiner A320neo-Mittelstreckenjets bescherte dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern im zweiten Quartal kräftige Sprünge bei Umsatz und Gewinn.

Gewinne konnte auch RIB Software verbuchen, auf der Plattform Tradegate ging es hier nach angehobenen Jahreszielen um 1 Prozent nach oben. Händler lobten das über dem Marktkonsens liegende Umsatzziel. Allerdings waren Indikationen für die Aktie zuvor noch höher. Kritisch hinterfragt wurde nach gutem Lauf der Aktie die Margenentwicklung, weil der Gewinn mit dem Umsatz nicht ganz Schritt halten könne.

Zahlen gab es ansonsten noch vom Lichtspezialisten Osram Börsen-Chart zeigen und dem Stahlhändler Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigen . Beide Aktien waren vorbörslich jedoch nicht sonderlich auffällig. Puma dagegen kletterten nach einer erhöhten Umsatzprognose für das Gesamtjahr hoch. Die Aktie zog im vorbörslichen Handel um fast 3 Prozent an.

Im Dax fielen Eon Börsen-Chart zeigen vorbörslich um 1,3 Prozent. JPMorgan hatte die Aktie auf "Underweight" abgestuft und das Ziel auf 8,30 Euro gesenkt. Laut Analyst Christopher Laybutt rücken bei dem Versorger mittlerweile die zunehmenden Bilanzrisiken der geplanten Innogy -Übernahme in den Vordergrund.

Euro zeigt sich kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1155 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1154 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend. Nach deutlichen Signalen von führenden amerikanischen Notenbankern wird vor dem Hintergrund wachsender konjunktureller Risiken fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 2,0 Prozent bis 2,25 Prozent reduzieren wird. Eine noch stärkere Senkung gilt zwar als denkbar, wird aber als deutlich unwahrscheinlicher eingeschätzt.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump die Geldpolitik der Fed abermals scharf kritisiert und damit den Druck auf die amerikanischen Währungshüter erhöht. Eine Zinssenkung um 0,25 Punkte sei nicht genug, es brauche "eine große Absenkung", forderte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Die Federal Reserve müsse außerdem ihre Anleihekäufe wieder ausweiten. Diese herunterzufahren und gleichzeitig die Zinsen zu erhöhen, sei "ein großer Fehler" gewesen, sagte der Präsident.

mit Nachrichtenagenturen