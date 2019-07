Fed-Chef Jerome Powell hat die US-Indizes auf neue Rekordhochs getrieben. In Deutschland wird der Dax dagegen von Konjunktursorgen gebremst. Zum Handelsstart am Freitag dürfte der Index dennoch leicht zulegen.

Die gestärkte Hoffnung auf rasche Zinssenkungen in den USA hat zwar die US-Börsen auf ein neues Rekordniveau getrieben, Anleger am deutschen Aktienmarkt jedoch nicht aus der Reserve gelockt. Wasser in den Wein goss am Donnerstag zudem eine Serie von Gewinnwarnungen: So brachen der Maschinenbauer Krones Börsen-Chart zeigen und der Autozulieferer Aumann nach Gewinnwarnungen jeweils zweistellig ein - und auch der Autozulieferer Continental Börsen-Chart zeigen konnte sich der negativen Branchenstimmung nicht entziehen.

Doch am Freitag dürfte der deutsche Leitindex zumindest wieder leicht zulegen: Ermuntert von der Rekordjagd an der Wall Street wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten und die Marke von 12.400 Punkten in den Blick nehmen. Am Vorabend hatte der Dax bei 12.332 Punkten geschlossen. Konjunktursorgen dürften die Börsen aber weiterhin bremsen.

Dow Jones über 27.000 Punkten

In den USA hatten Spekulationen auf rasch sinkende Zinsen den Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag erstmals über die Marke von 27.000 Punkten befördert. Aus den USA stehen zum Wochenausklang die Erzeugerpreise für Juni an, aus der Euro-Zone werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. Die asiatischen Börsen traten am Freitag auf der Stelle, der japanische Leitindex Nikkei notierte mit 21673 Punkten knapp im Plus.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax und Dow in Echtzeit

Dow Jones bei 27.000 Punkten: US-Börsen testen Rekordhochs

Konflikt mit Iran lässt Ölpreise weiter steigen

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Im frühen Handel konnten die Preise aber nur noch vergleichsweise leicht zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,98 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 38 Cent auf 60,58 Dollar zu.

Im Verlauf der Woche ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Seit Montag legte der US-Ölpreis um etwa fünf Prozent und der Brent-Preis um mehr als vier Prozent zu. Preistreiber waren ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA und die Sorge vor einem militärischen Konflikt in der ölreichen Region am Persischen Golf. Zuletzt sorgten Meldungen über die Behinderung eines britischen Tankers durch iranische Militärschiffe für eine nervöse Stimmung am Ölmarkt.

Marktbeobachter nennen außerdem einen weiteren potentiellen Preistreiber am Ölmarkt. Sie verwiesen auf einen tropischen Wirbelsturm, der die Fördergebiete vor der Südküste der USA im Golf von Mexiko bedroht. Ein Ausfall der Förderanlagen könnte die Ölpreise weiter nach oben treiben

Börsen in Asien kaum verändert

Der Aktienmarkt in Japan hat zum Wochenschluss nahezu unverändert tendiert. Schwach ausgefallene Bilanzen von Firmen belasteten die Stimmung, sagten Analysten. Vor dem langen Wochenende wegen eines Feiertags am Montag wollten Marktteilnehmer zudem keine größeren Transaktionen eingehen.

Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte am Freitag wenig verändert bei 21.653 Punkten. Der breiter gefasst Topix gab 0,2 Prozent auf 1576 Zähler nach. Im Fokus lag Yaskawa Electric, ein Hersteller von Ausrüstung zu Bewegungssteuerung. Die Firma wird als Indikator für die Nachfrage in China betrachtet. Zwischen März und Mai fiel der operative Gewinn um 58 Prozent, die Aktie ließ daraufhin fünf Prozent Federn.

Am fernöstlichen Devisenmarkt legte der Euro auf 1,1266 Dollar zu. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 108,34 Yen.

mit Nachrichtenagenturen