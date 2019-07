Vor dem Arbeitsmarktbericht in den USA tut sich nicht viel am deutschen Aktienmarkt. Anleger wollen nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden und halten sich zurück. Auf Wochensicht steht der Dax im Plus. Am Morgen steht zunächst die Aktie von Osram im Fokus.

Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche dürften sich die Kurse mit weiteren Gewinnen zunächst schwer tun. Gegen 8 Uhr taxierten Händler den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsauftakt mit 12.633 Punkten quasi unverändert. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen deutet sich zum Auftakt ebenfalls Stillstand an.

Um knapp zwei Prozent ist der Dax in dieser Woche bereits gestiegen, am Vortag auf den höchsten Stand seit August 2018. Nun aber fehlen die Impulse, da am Donnerstag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde. Auch in Fernost tut sich am Morgen wenig.

Investoren dürften sich auch aus taktischen Gründen noch bedeckt halten. Denn am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht. Die sogenannten "Payrolls" sind das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu.

Im Fokus steht am Freitag erneut die Aktie von Osram Börsen-Chart zeigen . Am späten Vorabend hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat dafür ausgesprochen, den Lichtspezialisten nach sechs Jahren Eigenständigkeit an die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle zu verkaufen. Diese bieten 35 Euro je Osram-Aktie. Der Aktienkurs war zuletzt bereits stark gestiegen und legte am Morgen auf Tradegate um weitere 2,6 Prozent auf 33,35 Euro zu. Händler und Analysten bezweifeln jedoch verschiedentlich, dass die Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent erreicht wird und die Offerte damit Erfolg hat.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax und Dow in Echtzeit

Euro gibt leicht nach, Ölpreise uneinheitlich

Im frühen Handel kostete der Euro Börsen-Chart zeigen 1,1279 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1288 Dollar festgesetzt.

Für Bewegung am Devisenmarkt sorgten am Donnerstagnachmittag Aussagen des finnischen Notenbankchefs zur Konjunkturentwicklung. Olli Rehn sagte der "Börsen-Zeitung", man sollte den jüngsten Konjunkturabschwung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten. Als mögliche Reaktionen darauf nannte er Zinssenkungen oder neue Anleihekäufe. Der Euro reagierte mit Verlusten.

Die Ölpreise haben am Freitag keinen einheitlichen Kurs gefunden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,43 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 49 Cent auf 56,86 Dollar.

Am Vortag hatte Saudi-Arabien seine Rohöl-Verkaufspreise gesenkt. Der staatliche Rohölkonzern Saudi Aramco reduzierte seine offiziellen Preise für Leichtöl der Sorte Arab Light für den asiatischen Raum um 25 Cent je Barrel. Für die USA wurden die Preise um 10 Cent je Barrel reduziert. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Preissenkungen von Saudi-Arabien verlangt. Aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA gab es am Donnerstag kaum Impulse für die Ölpreise.

mit Nachrichtenagenturen