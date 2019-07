Der Dax notiert auf dem höchsten Niveau seit 11 Monaten. Am "Independence Day" wird heute an den US-Börsen nicht gehandelt. Im Blickpunkt steht die Aktie von Osram wegen eines Übernahme-Angebots.

Nach den jüngsten Kursgewinnen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf eine anhaltend lockere EZB-Geldpolitik 0,7 Prozent im Plus bei 12.616,24 Punkten geschlossen.

Anleger sind Börsianern zufolge weiter damit beschäftigt, die Richtung der Europäischen Zentralbank (EZB) unter deren künftiger Chefin Christine Lagarde abzuschätzen. Außerdem richteten sie ihre Aufmerksamkeit bereits auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, von denen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen der Notenbank (Fed) versprechen.

Von der Wall Street kommen am Donnerstag dagegen keine Impulse, weil die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Zu den wenigen Konjunkturdaten auf dem Terminplan zählen die europäischen Einzelhandelsumsätze.

Osram vor Übernahme

Im Blickpunkt der Anleger steht weiterhin die Aktie von Osram. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle haben nach monatelanger Hängepartie ein Übernahmeangebot für die Ex-Siemens-Tochter abgegeben und bieten 35 Euro pro Aktie, was den Lichtkonzern mit insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro bewertet. Am Mittwoch im späten Handel war die Aktie bereits kräftig gestiegen.

Euro kaum verändert

Der Euro ist kaum verändert in den Handel gegangen. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1289 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1301 Dollar festgesetzt.

mit Agenturen