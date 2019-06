Börse in Frankfurt

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels wird der Dax voraussichtlich einen Erholungsversuch starten. Anleger hoffen auf einen Waffenstillstand zwischen den USA und China. Die Aktie von Bayer zieht kräftig an, der aktivistische Investor Elliott ist bei dem Pharmakonzern eingestiegen.

Nach einer bisher verhaltenen Börsenwoche dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstagmorgen vor dem G20-Gipfel an seinen Erholungsversuch vom Vortag anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,38 Prozent auf 12.292 Punkte. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wurde ein Aufschlag von 0,38 Prozent erwartet.

Nach dem Rückschlag von seinem Neunmonatshoch bei 12.438 Punkten aus der Vorwoche kam der der Dax zuletzt kaum mehr vom Fleck. Tags zuvor wurde ein Anstiegsversuch bei 12.315 Punkten wieder eingefangen und das wichtigste deutsche Börsenbarometer konnte sich bis Handelsschluss nur noch knapp über Wasser gehalten.

Die Anleger warten weiter den Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) ab. Auf dem Gipfel soll auch das Thema Iran zur Sprache kommen, das zuletzt an den Börsen für Unbehagen gesorgt hatte. Das wichtigste Ereignis für die Börse wird jedoch die für den Samstag erwartete Zusammenkunft der beiden Handelsstreit-Kontrahenten, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, sein.

Das Ergebnis des Treffens dürfte die Richtung der nächsten größeren Bewegung an den Finanzmärkten vorgeben, erklärte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Viele Beobachter haben allerdings wenig Hoffnung auf einen Durchbruch, sondern erwarten höchstens einen "Waffenstillstand" und die Einigung, die Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann befürchtet unterdessen das nächste Problem auf die Märkte zukommen: Bringe Trump aus Osaka den scheinbaren "Beweis" mit, dass Handelskonflikte zu gewinnen seien, könnte der US-Präsident damit eine Attacke gegen Europa begründen.

Auf Unternehmensseite stiegen Bayer-Aktien Börsen-Chart zeigen vorbörslich kräftig. Der für seine aggressive Einmischung ins Management bekannte Hedgefonds-Investor Elliott, der zum Imperium des Milliardärs Paul Singer gehört, machte seinen Einstieg beim Pharma- und Agrarchemiekonzern öffentlich und beflügelte die Kursfantasien der Börsianer. "Das Unternehmen bewegt sich", lobte ein Händler zudem das vom Aufsichtsrat beschlossene Maßnahmenpaket zum Umgang mit der Causa Glyphosat.

Nach einem Auftrag aus Kroatien waren die Papiere des Windkraftanlagenherstellers Nordex Börsen-Chart zeigen ebenfalls gefragt.

Aktien von TLG Börsen-Chart zeigen standen unterdessen nach einer Kapitalerhöhung unter Druck.

Euro gibt etwas nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1350 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1362 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. In der Eurozone werden Inflationsdaten aus Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsraums, veröffentlicht. Die schwache Inflation ist ein entscheidender Grund, warum die EZB auf eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik zusteuert.

In den USA werden unter anderem Wachstumsdaten zum ersten Quartal veröffentlicht. Es handelt sich zwar nur um eine dritte Schätzung. Allerdings stehen Konjunkturrisiken in der wirtschaftspolitischen Debatte derzeit im Vordergrund. Ein schwächeres Wachstum würde die Konjunkturangst wohl verstärken.

Ölpreise fallen nach Preissprung

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem Preissprung am Vortag etwas gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 66,20 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 59,07 Dollar.

Am Mittwoch waren die Rohölpreise deutlich gestiegen, nachdem die US-Regierung einen kräftigen Rückgang der landesweiten Erdölvorräte gemeldet hatte. Das kann sowohl auf eine höhere Nachfrage als auch ein schwächeres Angebot hindeuten. Bislang wurde das hohe Angebot in den USA stets als Gegengewicht für Angebotskürzungen auf Seiten des Ölkartells Opec genannt. Die Opec will gemeinsam mit anderen großen Produzenten nächste Woche über ihr weiteres Vorgehen beraten.

