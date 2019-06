Dax im Minus: Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt am Main

Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA nehmen zu, die Gefahr von Rückschlägen am Aktienmarkt wächst. Der Dax gibt am Mittwoch deutlich nach und folgt damit der Kursschwäche in den USA.

Gewinnmitnahmen nach der Kursrally: Die Zuspitzung des Konfliktes zwischen Iran und den USA treibt Aktienkäufer aus dem Markt. Beide Seiten überziehen sich inzwischen mit Kriegsdrohungen, Trump hat dem Iran in einem seiner Tweets mit "Auslöschung" gedroht. Das ist für Trump keine neue Rhetorik, dennoch nehmen Anleger an der Wall Street und in Europa nach der jüngsten Kursrally Gewinne mit und schicken die Indizes nach unten.

Auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping während des G20 Treffens in Japan muss nicht zwangsläufig eine Entspannung zwischen den beiden Supermächten geben. Damit schwinde unter Anlegern die Hoffnung auf eine deutliche Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China. Viele wären schon zufrieden, wenn es zu keiner weiteren Eskalation komme.

Zinssenkung im Juli: Fed-Chef Powell dämpft Erwartungen

Auf der Stimmung lasteten außerdem die jüngsten Aussagen der US-Notenbank: Die Fed habe Spekulationen auf aggressive Zinssenkungen einen Dämpfer verpasst. Der Vorsitzende der US-Notenbank hat zwar erneut seine grundsätzliche Offenheit für Zinssenkungen geäußert. Die Fed prüfe, ob die bestehenden Unsicherheiten weiter auf dem wirtschaftlichen Ausblick lasteten und eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen, sagte Jerome Powell am Dienstag in New York. Man werde daher neue Daten genau prüfen und angemessen handeln, um die wirtschaftliche Expansion zu stützen. Er wiederholte damit seine Aussagen, die er nach der Zinsentscheidung der Fed am vergangenen Mittwoch gemacht hatte. Die Handelskonflikte haben laut Powell für Unsicherheit bei den Unternehmen und für Sorgen um das Wachstum gesorgt. Diese hätten zuletzt substanziell zugenommen. Das Vertrauen bei den Unternehmen sei offenbar gesunken und dies mache sich zunehmend bei den Konjunkturdaten bemerkbar.

Die Finanzmärkte gehen mittlerweile fest davon aus, dass die Fed im Juli ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Zuvor hatten sich Anleger Hoffnungen auf eine aggressive Senkung um 0,5 Prozentpunkte gemacht.

Etwas Abwechslung von diesen Themen verspricht der GfK-Index, der Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher gibt. Experten erwarten für Juli einen kleinen Rückgang auf zehn Punkte von 10,1 Punkten im Vormonat. In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan.

Asiens Börsen etwas schwächer, Euro gibt zum Dollar nach

Nachlassende Zinsspekulationen in den USA haben am Mittwoch die Kurse an den großen Börsen Asiens leichter tendieren lassen. Fed-Präsident Jerome Powell und der lokale Fed-Chef von St. Louis, James Bullard, hatten am Vorabend die Möglichkeit aggressiver US-Zinssenkungen heruntergespielt. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,55 Prozent tiefer mit 21.0763 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan verlor 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt in Fernost gab der Euro zum Dollar auf 1,1357 (1,1412) Dollar nach. Zur japanischen Währung gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,385 Yen.