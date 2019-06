Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA nehmen zu. So halten sich die Dax-Anleger nach der jüngsten Rally am Dienstag zunächst zurück. Der Ölpreis wiederum reagiert nur moderat auf die neuen politischen Attacken zwischen Teheran und Washington.

Die Spannungen rund um den Iran und der weiter schwelende US-chinesische Handelsstreit dürften am Dienstag auf der Stimmung der Anleger lasten. Händler berechneten am Morgen den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart 0,40 Prozent leichter bei 12.225 Punkten. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wurde ein Abschlag von 0,20 Prozent erwartet. Nach den starken Kursgewinnen - die getrieben waren von den neuen Versprechungen der Notenbanken - fehlten im Moment die Anschlusskäufer, um den Dax noch weiter klettern zu lassen, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Die Zinseuphorie der vergangenen Woche, die den Dax Börsen-Chart zeigen auf ein Mehrmonatshoch getrieben hatte, hat zumindest vorerst an Zugkraft eingebüßt. So hatte der Dax eine dreiwöchige Rally um rund 7 Prozent bei 12.438 Punkten mit dem höchsten Stand seit September 2018 gekrönt. Auch der Wall Street gelingt es aktuell nicht, auf Rekordhöhe weiter durchzustarten. "Auf dem aktuellen Kursniveau steigt kaum noch jemand ein", sagte Marktexperte Altmann. Zudem halte die Kombination aus hohen politischen Risiken und mittlerweile recht hohen Bewertungen viele von Aktienkäufen ab.

Mit Argusaugen beobachten Börsianer weiter die Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran. Die Rhetorik beider Seiten gewinnt nach den neuen US-Sanktionen an Schärfe. Der iranische UN-Botschafter sprach von einem "Wirtschaftskrieg" und "wirtschaftlichem Terrorismus". Unterdessen wirft bereits der G-20-Gipfel am Ende dieser Woche seine Schatten voraus. Die Investoren erhoffen sich vom geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping Bewegung im seit Monaten ungelösten Handelsstreit.

Die heutige Tagesagenda ist dagegen eher dünn bestückt. Genau zuhören dürften die Börsianer, wenn Fed-Chef Jerome Powell am Abend spricht. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank die Börsianer mit der Aussicht auf Unterstützung der Wirtschaft durch eine Zinssenkung erfreut, falls diese nötig werden sollte. Einen Tag zuvor hatte bereits EZB-Präsident Mario Draghi bei Bedarf eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Auch auf Unternehmensseite ist die Lage am Dienstagmorgen ruhig. Vorbörslich konzentrierten sich die Börsianer vorrangig auf Analystenempfehlungen. So belastete etwa eine kräftige Kurszielsenkung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux den Kurs des Halbleiterunternehmens Siltronic . Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie um rund ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach.

Die ohnehin leidenden Papiere der Lufthansa Börsen-Chart zeigenbüßten vor dem offiziellen Start rund ein halbes Prozent ein - hier hatte das Bankhaus Metzler nach dem Kapitalmarkttag sein Kursziel gesenkt. Zudem riefen die Metzler-Analysten eine Verkaufempfehlung für Innogy aus.

In den hinteren Börsenreihen brachen unterdessen die Papiere des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy angesichts einer geplanten Kapitalerhöhung kräftig ein.

Euro setzt Aufwärtstrend fort

Im Gegensatz zum Dax knüpfte der Euro knüpfte am Morgen an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage an. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1412 US-Dollar und damit so viel wie seit drei Monaten nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1394 Dollar festgesetzt. Der amerikanische Dollar wurde in den vergangenen Tagen vor allem wegen erwarteter Zinssenkungen durch die amerikanische Notenbank Fed unter Druck gesetzt.

Am Dienstag kamen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran hinzu. Nach neuen Sanktionen der USA gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm sprach der Iran davon, dass damit der Weg zu diplomatischen Lösungen verschlossen worden sei.

Ölpreise geben trotz Spannungen zwischen USA und Iran nach

Die Ölpreise sind am Dienstag trotz erhöhter Spannungen zwischen den USA und Iran moderat gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,59 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 57,54 Dollar.

Die Ölpreise befinden sich zurzeit in einem Spannungsfeld von preistreibenden und preisdrückenden Faktoren. Preisdruck kommt vor allem vom Handelskonflikt zwischen den USA und China, der nach wie vor ungelöst ist. Mit dem Konflikt geht die Befürchtung einher, dass die ohnehin geschwächte Weltwirtschaft weiter abbremsen könnte und mit ihr die Nachfrage nach Rohöl zurückgeht.

Unterstützung erhalten die Erdölpreise dagegen durch die politischen Spannungen zwischen den USA und Iran. Nach neuen Sanktionen der USA gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm sprach der Iran davon, dass damit der Weg zu diplomatischen Lösungen verschlossen worden sei. Iran hat mehrfach damit gedroht, die Meeresenge von Hormus zu schließen, die die ölreiche persische Golfregion mit dem weiten Meer verbindet und eine wichtige Route für den Öltransport darstellt.

mit Nachrichtenagenturne