Die Angst vor einem US-Militärschlag gegen den Iran hält Anleger in Atem. Zugleich hoffen Investoren aber auch auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen USA und China: Ein Treffen zwischen Xi und Trump beim G20 Gipfel könnte Fortschritte bringen.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit in der neuen Woche auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20). Das in diesem Rahmen geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping könnte eine Entspannung im Zollstreit einläuten, sagt Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB. "Möglicherweise kommt es sogar zu einer Art Waffenstillstand im Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern. Nicht abwegig wäre auch eine medienwirksam verkündete grundsätzliche Einigung zwischen den beiden Regierungschefs."

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners warnt dagegen vor überzogenen Erwartungen an die Zusammenkunft XI/Trump. "Es ist klar, dass China und die USA einen Deal wollen. Klar ist aber auch, dass beide Seiten im Moment einen Deal zu unterschiedlichen Konditionen wollen."

In der alten Woche bescherten Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt sowie die Aussicht auf Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed dem Dax Börsen-Chart zeigen ein Kursplus von rund zwei Prozent. Letztere sei aber gut beraten, die Ergebnisse des G20-Gipfels im japanische Osaka abzuwarten, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Auch die US-Börsen verzeichneten in der abgelaufenen Handelswoche Kursgewinne. Der Dow legte 2,4 Prozent, der S&P 2,2 Prozent und der Nasdaq-Index drei Prozent zu. Die Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch Zinssenkungen der großen Notenbanken hatte die Aktienmärkte beflügelt.

Trump trifft sich mit Erdogan

Trump will in Osaka auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den umstrittenen Kauf russischer Luftabwehr-Systeme diskutieren. Die USA befürchten, dass das dazugehörige Radar auf F-35 eingestellt wird und diese in den USA entwickelten Kampfjets künftig ein leichteres Ziel für russische Waffen sind. Die Furcht vor neuen US-Sanktionen hatte die türkische Lira zuletzt belastet.

Börsianer blicken auch auf die Golfregion. Nach dem Abschuss einer Drohne hat Trump Berichten zufolge einen Militärschlag zunächst genehmigt, später aber die Genehmigung zurückgezogen. Die Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes beider Länder sei damit aber nicht gebannt, sagte Emden. Der Ölpreis zog wegen der Spannungen bereits an.

Konjunkturdaten aus USA und Europa im Blick

Daneben warten Anleger auf die Zahlen zu den US-Konsumausgaben am Freitag. Von ihnen erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Diesseits des Atlantiks stehen die deutschen (Donnerstag) und europäischen (Freitag) Inflationsdaten auf dem Terminplan. Eine Teuerung unter Markterwartung würde den Spekulationen auf eine EZB-Zinssenkung im Juli neue Nahrung geben. Darüber hinaus gibt am Montag der Ifo-Index Auskunft über die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen. Zwei Tage später gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher.

Auf Unternehmensseite dürfte Metro zu Wochenbeginn in den Fokus der Anleger rücken. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will den Handelsriesen übernehmen. Die Offerte des Großaktionärs bewerte Metro mit insgesamt rund 5,8 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat des Düsseldorfer Handelskonzerns kündigten an, die Offerte, die 16,00 Euro je Stammaktie und 13,80 Euro je Vorzugsaktie vorsieht, sorgfältig zu prüfen. Davor sollten die Aktionäre keine Aktien an den Bieter verkaufen, hieß es in einer Unternehmensmitteilung.

Von Hakan Ersen, Reuters