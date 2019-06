Erst Mario Draghi, jetzt Jerome Powell - die Chefs der Notenbanken in Europa und den USA erfüllen die Erwartungen der Märkte. Die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks bleibt locker, Aktien gelten als alternativlos. Der Dax springt am Donnerstag über die Marke von 12.400 Punkten und notiert nahe Jahreshoch.

Nach der Europäischen Zentralbank vor zwei Tagen hat nun auch die US-Notenbank den Anlegerwunsch auf lockerere geldpolitische Signale erfüllt. Im Dax ging die durch die Hoffnung auf noch niedrigere Zinsen getriebene Kursrally am Donnerstag weiter: Der Dax sprang am Donnerstag im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 12.421 Punkte. Das bisherige Jahreshoch von 12.435 Punkten ist zum Greifen nahe. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone legte ebenfalls zu.

Erstaunlicherweise habe es die US-Notenbank Fed geschafft, die ohnehin schon hohen Erwartungen der Märkte noch zu übertreffen, ohne mit Blick auf die US-Wirtschaft Alarmglocken zu läuten, sagte Stratege Stephen Innes von Vanguard Markets. So hatte die Fed am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert.

Nach der EZB - deren Präsident Mario Draghi am Dienstag Ähnliches in Aussicht gestellt hatte - könnte also bald eine zweite große Notenbank ihre Geldschleusen wieder weiter öffnen. Japan bleibt derweil bei seiner ohnehin schon extrem lockeren Geldpolitik.

Euro-Kurs legt nach Fed-Entscheid deutlich zu

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank gestiegen. Der Euro kostete am Morgen 1,1265 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1207 Dollar festgesetzt.

Wegen Aussagen von Währungshütern in der Eurozone und den USA hatte sich der Euro in den vergangenen Tagen stärker als üblich bewegt. Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eine lockerere Zinspolitik in Aussicht gestellt. Daraufhin zog der Euro deutlich an. Die Federal Reserve senkte den Leitzins zwar nicht, Powell verwies aber auf die Unsicherheit durch die Handelskonflikte und das nachlassende Weltwirtschaftswachstum. An den Märkten werden derzeit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als wahrscheinlich eingeschätzt.

Die Blicke richten sich aber auch schon auf den großen Verfall an den Terminbörsen am Freitag. Der kann im Vorfeld immer mal wieder zu größeren Kursausschlägen führen, da Spekulanten versucht sind, sich entsprechend zu positionieren. Im Feiertagshandel kann dies sogar leichter gelingen, weil weniger Akteure aktiv sind. Für etwas Verunsicherung könnten die weltpolitischen Spannungen sorgen. So bestätigten Irans Revolutionsgarden den Abschuss einer US-Drohne.

Mit Blick auf die Unternehmen sollten die Anleger die zuletzt unter politischen Druck geratene Immobilienbranche genau im Auge behalten. Analyst Jonathan Kownator von der InvestmentbankGoldman Sachs kappte angesichts des in Berlin drohenden Mietdeckels seine Kursziele und strich zudem Vonovia von der Favoritenliste. Der Experte sieht ein gewisses Risiko für ähnliche Debatten auf nationaler Ebene.

Die Aktien des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen könnten derweil von einer Empfehlung der britischen Barclays Bank profitieren. Die Sorgen am Markt über die Nachhaltigkeit des Wachstums seien wohl übertrieben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel.

Papieren von Delivery Hero Börsen-Chart zeigen winken ebenfalls Kursgewinne. Der Essenslieferant machte seinen Aktionären Hoffnung auf höhere Erlöse.

Ölpreise steigen nach Spannungen in Golfregion

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,69 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 54,44 Dollar. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA letztes Jahr aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 und Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran sind auch die Spannungen zwischen den beiden Ländern gewachsen.

Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten am Morgen den Abschuss einer US-Drohne. Eine amerikanische "Global Hawk"-Drohne sei in den iranischen Luftraum in Kuh-Mobarak in der Provinz Hormozgan eingedrungen und von den Revolutionsgarden abgeschossen worden. Diese Provinz liegt direkt am Persischen Golf und ist für Beobachter auch der eventuelle Schauplatz einer militärischen Konfrontation zwischen den beiden Erzfeinden.

