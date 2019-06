Dax-Kurve an der Börse in Frankfurt

Anleger halten sich auch heute mit Käufen zurück. Gespannt wird ins portugiesische Sintra geschaut, wo EZB-Chef Mario Draghi eine Rede hält. Zudem beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed, da heißt es erst einmal: abwarten. Unter Druck stehen die Aktien von Infineon und der Lufthansa.

Der Dax Börsen-Chart zeigen kommt auch am Dienstag nur schwer in Gang. Nach dem kaum bewegten Wochenstart notiert der deutsche Leitindex minimal tiefer bei 12.066 Punkten. Am Montag war er 0,1 Prozent schwächer bei 12.085 Punkten aus dem Handel gegangen. Das Börsenbarometer hangelt sich an der 50-Tage-Linie entlang, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, verlor 0,23 Prozent auf 25.247,75 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es ebenfalls leicht nach unten.

Möglicherweise kommt aber bald wieder Schwung in den Markt: "Die Rede von Mario Draghi in Sintra und das morgige Fed-Treffen haben beide das Potential, die Börsen ordentlich durcheinander zu wirbeln", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Dabei können die Notenbanken fast nur noch enttäuschen. Die Erwartungshaltung der Börsen ist extrem hoch." Anfang Juni hatte der Dax in wenigen Tagen in der Spitze um über 5 Prozent zugelegt - getrieben vor allem von der Hoffnung auf eine wieder lockerere Geldpolitik der US-Notenbank. Die Kursgewinne konnte er bis dato größtenteils verteidigen.

Im Auge behalten müssen Anleger auch den Iran-Konflikt: US-Präsident Donald Trump schickt rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten. Zuvor hatte die Führung in Teheran angekündigt, künftig einen Teil ihrer Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen nicht mehr zu erfüllen.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax und Dow in Echtzeit

Hierzulande stehen Technologiewerte im Fokus. So besorgte sich der Chiphersteller Infineon Börsen-Chart zeigen einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung. Vor Kosten und Provisionen nahm Infineon 1,55 Milliarden Euro ein. Die Aktien wurden zu einem Preis von 13,70 Euro ausgegeben. Mit einem Kursverlust von 6,1 Prozent auf 13,48 Euro waren die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon Schlusslicht im Dax.

Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic senkte die Erwartungen an wichtige Kennziffern im laufenden Geschäftsjahr. Die "geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen" würden zu einer Nachfrageschwäche führen, erklärte der im Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen notierte Konzern. Auf Tradagte sackten die Anteilsscheine um rund 9 Prozent ab.

Den Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen drohen derweil nach dem Kurssturz zu Wochenbeginn auf ein neues Tief seit April 2017 zu fallen. Mehrere Analysten hatten sich nach der Gewinnwarnung negativ zu den Papieren des Luftfahrtkonzerns geäußert. Hinsichtlich der Prognosequalität der Kranichlinie, des Managements der Billigflug-Tochter Eurowings und ihrem Bestreben, Marktanteile zu erhalten, gebe es nun einige Fragen, schrieb etwa der Experte Andrew Lobbenberg von der britischen Investmentbank HSBC. Die Lufthansa-Papiere weiteten zuletzt ihre jüngsten Verluste auf Tradegate etwas aus.

Lesen Sie auch: Was die Gewinnwarnung der Lufthansa verschweigt

Euro legt leicht zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1235 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1234 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften die Anleger am Devisenmarkt vor allem zwei Ereignisse im Blick haben. Zum einen veröffentlicht das Mannheimer ZEW-Institut seinen monatlichen Konjunkturindikator. Angesichts hoher politischer Risiken wie den zahlreichen Handelsstreitigkeiten wird mit einer moderaten Eintrübung gerechnet.

Große Aufmerksamkeit dürfte zudem dem Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi im portugiesischen Sintra zukommen. Dort findet eine Notenbankkonferenz der EZB statt. Draghi wird am Vormittag die Eröffnungsrede halten und nachmittags an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Draghi hatte die Konferenz in der Vergangenheit mehrfach für wegweisende Ankündigungen genutzt.

In den USA beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Resultate werden für Mittwochabend erwartet. Die Erwartungen sind hoch: Wegen der schwächeren Weltkonjunktur und politischer Risiken wird an den Finanzmärkten auf mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr spekuliert.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 60,87 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 51,82 Dollar.

Am Rohölmarkt stehen Nachfragesorgen wieder klar im Vordergrund. Befürchtet wird, dass die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten die bereits angeschlagene Weltwirtschaft zusätzlich schwächen und die Ölnachfrage belasten könnten. Angebotsrisiken, insbesondere die Krise wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf zwei Tanker im Golf von Oman vergangene Woche, treten derzeit in den Hintergrund.

Die Krise belastet jedoch das anstehende Treffen des Ölkartells Opec. Eigentlich soll die Zusammenkunft Ende Juni stattfinden. Iran hat jetzt aber ein Treffen erst im Juli vorgeschlagen. Die Interessenlage in der Opec ist sehr unterschiedlich, insbesondere zwischen den politischen Erzfeinden Saudi-Arabien und Iran. Doch die Zeit drängt: Die Opec muss entscheiden, ob sie ihre Förderung auch in der zweiten Jahreshälfte deckeln will.

Mit Nachrichtenagenturen