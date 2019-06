Der Dax hat nach einer weiteren starken Woche am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einer Umsatzwarnung des US-Halbleiterkonzerns Broadcom stehen zunächst Chipwerte im Fokus.

An der Frankfurter Börse zeichnet sich ein ruhiger Start in den letzten Handelstag der Woche ab: Belastet von Kursverlusten bei Technologiewerten ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag schwächer gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent auf 12.122 Punkte. Händler hatten bereits zuvor den Dax gegenüber dem Vortagesschluss auf 12.163 Punkte taxiert. Nach der Kursrally der Vorwoche legte er in den vergangenen drei Tagen nach Pfingsten ein weiteres Prozent zu.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, sank am Freitagmorgen um 0,45 Prozent auf 25.353,06 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um 0,36 Prozent abwärts.

Seine Stärke verdankt der Aktienmarkt zuletzt vor allem der Erwartung einer vielleicht nochmals lockereren Geldpolitik der Notenbanken. Beim Thema Handelsstreit herrscht angespannte Ruhe vor einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Staatspräsidenten Xi auf dem G20-Gipfel Ende des Monats. Genau im Auge behalten müssen Anleger derweil aber auch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman am Vortag stiegen die Ölpreise weiter.

Chipwerte wie Infineon Börsen-Chart zeigen und Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen dürften am Freitag an einer Umsatzwarnung des US-Halbleiterkonzerns Broadcom Börsen-Chart zeigen zu knabbern haben. Ein wesentlicher Grund für den Pessimismus ist der Handelsstreit mit China, der die Nachfrage nach Halbleitern drücke, wie aus Aussagen des Chefs Hock Tan hervorgeht.

Eine skeptische Studie der Investmentbank Oddo BHF könnte derweil Rheinmetall Börsen-Chart zeigen belasten. Analyst Harald Eggeling sieht eine Reihe von Risiken für den Autozulieferer und Rüstungskonzern - unter anderem für letzteren Geschäftsbereich die Veränderung der politischen Landschaft in Deutschland.

Auch Ado Properties sollten im Auge behalten werden. Der Chef des SDax-Konzerns verlängert seinen Vertrag nicht und auch für den Finanzchef und den Chief Operating Officer muss das Unternehmen Nachfolger finden.

Euro kaum verändert, Ölpreise legen zu

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig bewegt. Kurz vor dem Wochenende hielt sich die Gemeinschaftswährung unter 1,13 US-Dollar und wurde am Morgen mit 1,1274 Dollar gehandelt. Das ist nahezu der gleiche Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1289 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Erst am Nachmittag könnte die Veröffentlichung zahlreicher US-Konjunkturdaten etwas mehr Bewegung in den Devisenhandel bringen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel, zur Industrieproduktion und zur Konsumlaune.

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und damit an den starken Anstieg vom Vortag angeknüpft. Allerdings ging es am Morgen nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,68 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 52,46 Dollar.

Am Vortag hatten Meldungen über einen mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman und damit nahe der ölreichen Region am Persischen Golf einen Preissprung am Ölmarkt ausgelöst.

US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigte am Donnerstag den Iran, hinter den jüngsten Attacken auf Tankschiffe zu stecken. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen". In den vergangenen Monaten haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zugenommen, was Sorgen vor einem militärischen Konflikt aufkommen ließ.