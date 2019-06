Nach den Gewinnen vom Vortag wird der Dax am Mittwoch schwächer erwartet. US-Präsident Donald Trump teilt mal wieder gegen China aus, das belastet die Kurse. Nur die Aktien von Axel Springer haussieren nach einem Übernahmeangebot von KKR.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten gehen Dax-Anleger auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen verlor zur Eröffnung am Mittwoch 0,5 Prozent auf 12.095 Punkte, nachdem er am Dienstag ein knappes Prozent zugelegt hatte.

In sechs Handelstagen war der Dax von der als langfristiger Trendindikator viel beachteten 200-Tage-Linie aus in der Spitze um über 5 Prozent angesprungen, bevor ihm am Dienstagnachmittag bei 12.227 Punkten bereits etwas der Schwung ausging.

Der MDax Börsen-Chart zeigen , in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, büßte am Mittwoch 0,26 Prozent ein auf 25.371,57 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um ein halbes Prozent abwärts.

Eine indirekte Drohung von Donald Trump Richtung Reich der Mitte sorgt nun für weitere Gewinnmitnahmen. Trump sagte: "Wir hatten einen Deal und wenn sie nicht wieder zurückkommen zu diesem Deal, dann habe ich kein Interesse." China brauche ein Abkommen. "Ich bin es, der einen Deal aufhält", betonte Trump.

Nebst Zinssenkungsfantasie hatte zuletzt auch die Hoffnung auf eine erneute Annäherung der Konfliktpartien auf dem G20-Gipfel Ende des Monats wieder für eine offensivere Gangart der Anleger gesorgt. Diese könnten sie nun wieder Überdenken und es droht dem Aktienmarkt bis zum Treffen zwischen Trump und Xi Jinping ein Schlingerkurs.

Von den Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer möglicher Zinssenkung der Notenbank Federal Reserve. Experten rechnen mit einem Anstieg der Teuerung im Monatsvergleich um 0,1 Prozent.

Bei den Einzelunternehmen klar im Fokus steht Axel Springer Börsen-Chart zeigen: Die Papiere des Medienkonzerns sprangen nach einem Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR Börsen-Chart zeigen um 13 Prozent auf 63,30 Euro hoch. Die Amerikaner wollen zusammen mit der Großaktionärin Friede Springer und dem Vorstandschef Mathias Döpfner die Gesellschaft kontrollieren und bieten 63 Euro je Springer-Aktie in bar. Zusammen sind Friede Springer und Döpfner mit 45,4 Prozent beteiligt. KKR strebt eine Mindestannahmequote von 20 Prozent an.

Für Bewegung sorgt zudem eine Studie zur Stahlbranche von Goldman Sachs, in der unter anderem die Papiere von Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigen zum Kauf empfohlen werden. Die Aktien des Stahlhändlers gewinnen daraufhin 3,5 Prozent.

Im Auge behalten sollten Anleger auch die Anteilsscheine von Nordex Börsen-Chart zeigen nach einer weiteren Auftragsmeldung des Herstellers von Windkraftanlagen.

Euro legt weiter zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1334 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1320 (Montag: 1,1301) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Ursache sind Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Preisentwicklung in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten für Mai.

Leichte Kursverluste gab es am Morgen bei der türkischen Lira. Anleger warten auf eine Zinsentscheidung der türkischen Notenbank am frühen Nachmittag. Analysten gehen davon aus, dass die Zentralbank den türkischen Leitzins unverändert bei 24,0 Prozent belassen wird.

Ölpreise geben deutlich nach - steigende US-Reserven

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 61,16 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,02 Dollar auf 52,25 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Rückgang der Ölpreise mit Hinweisen auf steigende Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 4,85 Millionen Barrel verzeichnet hat. Steigende Ölreserven können auf ein hohes Angebot oder eine zu schwache Nachfrage hindeuten und belasten in der Regel die Ölpreise.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Lagerbeständen erwartet. Die Kennzahlen werden am Markt stark beachtete und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen. Bei den offiziellen Daten wird allerdings ein Rückgang der Ölreserven um 1,0 Millionen Barrel erwartet.

mit Nachrichtenagenturen