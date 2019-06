Die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko sorgt nach dem verlängerten Pfingstwochenende für Kauflaune. Der Dax könnte seine Kursverluste seit Anfang Mai fast wieder ausgleichen. Allerdings sorgen sich Anleger um Italien.

Nach guten Nachrichten zum Thema Zollstreit dürfte sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag mit weiteren Gewinnen aus dem langen Pfingstwochenende zurückmelden. Der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,77 Prozent höher auf 12 138 Punkte.

Bleibt es im regulären Handel dabei, würde der Dax seinen Abwärtstrend seit Anfang Mai knacken. In der vergangenen Woche hatte vor allem die Erwartung sinkender Zinsen in den USA in Folge schwacher Zahlen vom Arbeitsmarkt die Erholung an den Börsen befeuert. Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Wirecard, BMW und Deutscher Bank, die jeweils rund 1,6 Prozent zulegten. Die Aktie von Wirecard steuert damit wieder auf die Marke von 150 Euro zu.

Nun kommt mit der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit auch von dieser Seite ein Argument für Käufer hinzu. Mexiko versprach Maßnahmen an der Grenze, im Gegenzug verzichtet Washington zunächst auf die angedrohten Strafzölle auf alle mexikanischen Importe. Im US-Konflikt mit China herrscht derweil angespannte Ruhe vor dem Treffen der beiden Präsidenten auf dem G20-Gipfel Ende des Monats.

Allianz profitiert von Empfehlung

Beim Blick auf Einzelwerte fallen vorbörslich vor allem Allianz-Aktien auf, die von einer Kaufempfehlung der Citigroup profitieren. Analyst James Shuck hebt die Papiere der Münchner in einer Branchenstudie als einen seiner Favoriten unter europäischen Versicherern hervor. Die Aktien von Hugo Boss stiegen - die Analysten der Bank Morgan Stanley sind nun weniger skeptisch als bisher.

ING hat angeblich kein Interesse an Commerzbank mehr

Aktien der Commerzbank könnten am Dienstag unter dem kolportierten Desinteresse der niederländischen ING an einer Übernahme leiden. Vorbörslich verloren die Papiere der Commerzbank auf Tradegate 1,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Papiere der ING legten dagegen an der Euronext vorbörslich um gut 1 Prozent zu. Das "Handelsblatt" berichtete, die Holländer hätten sich gegen eine Übernahme der Commerzbank entschieden. Das sei eine negative Überraschung, sagte ein Händler. Denn den jüngsten Presseberichten zufolge sei die ING noch immer an einem Zusammengehen mit der Commerzbank interessiert gewesen.

Evotec und Nordex gefragt

In der zweiten Reihe legen Evotec und Nordex kräftig zu. Die Hamburger Wirkstoffforscher bekommen bei der Behandlung von Tuberkulose prominente Unterstützung. Die Bill & Melinda Gates Foundation unterstütze das Unternehmen mit 23,8 Millionen US-Dollar, teilte das Biotechunternehmen am Vorabend mit. Damit soll eine Datenbasis zur Auswahl der besten Wirkstoffkombinationen für klinische Phase-II-Studien generiert werden.

Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex kann derweil bei den Anlegern mit einem weiteren Auftrag punkten - den laut eigenen Angaben bislang größten für die Tochter Nordex Polska. Neben der Lieferung von Anlagen wurde auch ein Servicevertrag über die Laufzeit von 15 Jahre geschlossen.

Zudem könnten die Aktien der Commerzbank einen Blick wert sein: Die niederländische Großbank ING interessiert sich einem Pressebericht zufolge nicht mehr für den deutschen Branchenkollegen. Zuletzt war darüber immer wieder spekuliert worden, was die Commerzbank-Papiere teils angetrieben hatte

Italien und England bereiten Sorgen

Kopfzerbrechen bereitet Anlegern weiterhin die Machtprobe zwischen Italien und der EU-Kommission. Wegen der hohen Staatsverschuldung droht die Brüsseler Behörde der Regierung in Rom offiziell mit einem Defizit-Verfahren, an dessen Ende milliardenschwere Strafzahlungen stehen könnten.

Zudem haben Börsianer noch die Massenpreoteste in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz im Blick, daneben Großbritannien, wo Boris Johnson Premierministerin Theresa May beerben könnte, sowie den US-Grenzstreit mit Mexiko.

19





Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax und Dow in Echtzeit

Die Tokioter Börse hat am Dienstag leichte Kursgewinne verbucht. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,4 Prozent auf 21.208 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1560 Zähler. Unterstützung erhielt der Aktienmarkt von der schwächeren Landeswährung Yen, die Exporte japanischer Firmen verbilligt. Auch Finanzwerte standen wegen höherer US-Renditen auf den Einkaufslisten der Börsianer.

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1311 Dollar. Zum Yen verteuerte sich die US-Währung auf 108,61 Yen. Der Schweizer Franken notierte zuletzt bei rund 0,9898 Franken je Dollar und bei etwa 1,1197 Franken je Euro.

mit dpa und reuters