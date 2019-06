Der Dax behält die Marke von 12.000 Punkten im Blick. Die Vorgaben aus USA und Asien sorgen für Unterstützung.

Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen behält die Marke von 12.000 Punkten im Blick. Sowohl in den USA als auch in Asien haben die Indizes zuletzt zugelegt.

Allerdings sprachen Experten am Freitag von einer abwartenden Haltung am Markt vor den US-Arbeitsmarktdaten im Laufe des Tages. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 20.833 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 0,3 Prozent und lag bei 1529 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag dagegen 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1272 Dollar bewertet und damit faktisch unverändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 108,46 Yen gehandelt nach 108,40 Yen in den USA.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 60,69 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 51,72 Dollar.

In den vergangenen Wochen sind die Rohölpreise stark gefallen. Seit ihrem Jahreshoch vom April ging es um etwa 20 Prozent nach unten. Wichtigster Grund sind Sorgen über die Stabilität der Erdölnachfrage wegen zahlreicher konjunktureller Risiken, darunter der Handelsstreit zwischen den USA und China.

la/dpa/reuters