An der New Yorker Börse zeigten sich Anleger am Dienstag "bullish", davon kann der deutsche Aktienhandel am Mittwoch zunächst nicht profitieren

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erholungskurs am Mittwochmorgen zunächst noch nicht fortgesetzt. Der Dax Börsen-Chart zeigen sank zum Handelsstart leicht auf 11.968 Punkte. Dabei waren die Vorgaben der Wall Street vergleichsweise gut und ließen einen guten Handelsstart in Frankfurt erwarten. Allerdings hatte der deutsche Leitindex seit dem erfolgreichen Test der als Trendindikator geltenden 200-Tage-Linie vor zwei Tagen bereits 3,2 Prozent an Wert gewonnen.

Der MDax der mittelschweren Unternehmen gewann zur Wochenmitte 0,16 Prozent auf 25.081 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,05 Prozent auf 3257 Punkte nach oben.

An der Wall Street hatten die Kurse von der Erwartung profitiert, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. So endete der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mehr als 2 Prozent fester. Der Tags zuvor noch arg gebeutelte Technologieindex Nasdaq 100 stieg gar um 2,7 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell hatte auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den USA und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Wall-Street-Rally setzte sich am Mittwochmorgen in Asien fort, trotz etwas schwächerer Daten aus China.

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von SAP Börsen-Chart zeigen einen Blick wert sein, nachdem der Aktienkurs von Salesforce Börsen-Chart zeigen am Vorabend im nachbörslichen US-Handel um fast 2 Prozent zugelegt hatte. Der US-Softwarehersteller blickt nach einem guten Start ins neue Geschäftsjahr zuversichtlicher nach vorn. SAP-Papiere stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,67 Prozent.

Evotec Börsen-Chart zeigen und der US-Biopharma-Spezialist Celgene erweitern ihre Partnerschaft. Dadurch erhält das deutsche Biotech-Unternehmen eine Zahlung von 9 Millionen US-Dollar. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Evotec-Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 3,4 Prozent.

Varta-Titel Börsen-Chart zeigen kletterten auf Tradegate um 3,2 Prozent nach oben. Der Batteriehersteller will seine Produktionskapazitäten für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen bis 2020 deutlich ausweiten. Dies erfordere allerdings Investitionen von rund 100 Millionen Euro, die möglicherweise auch aus einer Kapitalerhöhung finanziert würden, hieß es.

Die Anteilsscheine von Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen verteuerten sich auf Tradegate um 1 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Aktien des Spezialchemie-Unternehmens von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 73 Euro angehoben.

Euro stabil über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. An den Devisenmärkten war die Lage zunächst ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1244 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen mit den Einkaufsmanagerindizes neue Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Zustand des Euroraums. Ähnliche Daten werden nachmittags auch in den USA veröffentlicht. Am Abend präsentiert die amerikanische Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,57 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 53,01 Dollar.

Am Markt wurden die Preisabschläge mit neuen Vorratsdaten aus den USA erklärt. Laut American Petroleum Institute (API) sind die landesweiten Rohölbestände in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Die Zahlen nährten Befürchtungen eines überschüssigen Angebots in den USA. Hintergrund ist die stark steigende Rohölförderung der Vereinigten Staaten.

mit Nachrichtenagenturen