Kursrutsch: Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Mit schwachen Vorgaben insbesondere von der US-Technologiebörse Nasdaq im Rücken wird der Dax am Dienstag zunächst mit Verlusten starten, sagen Händler. Im Fokus stehen die Aktien von Volkswagen. Die Aussicht auf möglicherweise niedrigere Zinsen in den USA könnte den Leitindex dagegen stützen.

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google Börsen-Chart zeigen und Facebook Börsen-Chart zeigen hatten am Vorabend die Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen schwer belastet und am Morgen auch die asiatischen Märkte etwas in Mitleidenschaft gezogen. Zudem sorgt der Handelsstreit zwischen China und den USA weiterhin für negative Impulse. Ein wenig Unterstützung liefern dürfte hingegen die wachsende Hoffnung vieler Investoren, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald wieder senken könnte.

Händler taxierten für den Dax zu Handelsbeginn ein Minus von 0,31 Prozent auf 11.756 Punkte. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wurde zuletzt ein Abschlag von rund 0,4 Prozent erwartet. Tags zuvor war der Dax zunächst mit 11.620 Punkten an seine 200-Tage-Linie zurückgefallen, dann aber ins Plus gedreht und hatte mit knapp 11.793 Punkten nahe seines Tageshochs geschlossen.

Marktexperte Christian Henke vom Broker IG fürchtet aber, dass die Gegenbewegung des Leitindex nicht lange anhält. Denn der Zollstreit zwischen den USA und China hänge weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten. "Sollte die verfahrene Situation weiter eskalieren, dürfte es an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks ungemütlich werden", so Henke.

Unter den Einzelwerten könnten Volkswagen-Aktien Börsen-Chart zeigen einen Blick wert sein. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,9 Prozent. Der Autokonzern hält trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten am Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton fest. Der Gang an die Börse solle vorbehaltlich der Marktbedingungen voraussichtlich vor der Sommerpause abgeschlossen sein. Eine Kapitalerhöhung sei nicht geplant. Wie das Unternehmen zudem mitteilte, stiegen die US-Verkäufe der Marke Volkswagen im Mai um 14 Prozent.

Die Anteilsscheine von Henkel Börsen-Chart zeigen fielen auf Tradegate um 0,7 Prozent. Das Analysehaus Jefferies stufte die Aktie von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 101,00 auf 86,50 Euro. Analyst Martin Deboo begründete das neue Votum mit seiner nun weniger optimistischen Einschätzung des Klebstoffgeschäfts. Zudem steige der Wettbewerbsdruck im Geschäft mit Waschmitteln.

Die Aktien von DWS Börsen-Chart zeigen legten auf Tradegate um 1,5 Prozent zu. Zuvor hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs eine Kaufempfehlung für die Titel der Deutsche-Bank-Fondstochter ausgesprochen.

Euro weiter über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Montag war der Euro auf den höchsten Stand seit Mitte Mai gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1185 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bald verringern könnte. Als Gründe werden zahlreiche konjunkturelle Risiken genannt, allen voran der Handelskonflikt zwischen den USA und China. An diesem Dienstag wird sich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf einer Konferenz in Chicago zu Wort melden. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Ölpreis notiert nahe tiefstem Stand seit vier Monaten

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter in der Nähe ihrer viermonatigen Tiefstände notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,07 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 53,16 Dollar.

Am Montag waren die Rohölpreise auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen. Seit ihrem Jahreshoch von Mitte April sind die Erdölpreise um fast 20 Prozent eingebrochen. Wesentlicher Grund sind Konjunkturängste wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der Konflikt scheint festgefahren, eine baldige Lösung ist nicht in Sicht. Dies nährt Ängste vor einer sich weiter abschwächenden Weltwirtschaft mit einer rückläufigen Ölnachfrage.

