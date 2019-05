Die wieder aufgeflammte Furcht vor US-Strafzöllen auf europäische Waren schickt den Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag auf Talfahrt. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung um 1,3 Prozent auf 11.743 Punkte.

Im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften schwinden die Hoffnungen auf eine rasche Lösung. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons treten an diesem Freitag neue Abgaben der Chinesen in Kraft. Das Handelsministerium in Peking will um Mitternacht (Ortszeit) Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar anheben. Je nach Produkt gelten dann Zölle von bis zu 25 Prozent. Insgesamt sind 5140 Produkte betroffen.

Die Strafen, die Peking bereits Mitte Mai angekündigt hatte, folgen auf die jüngste Erhöhung der Strafzölle Washingtons von zehn auf 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar.

Unabhängig davon hatte das US-Handelsministerium am Mittwoch angekündigt, vorläufig auch Strafzölle von bis zu 1730 Prozent auf chinesische Matratzen zu erheben. Stahl-Bierfässer sollen mit einem Strafzoll von bis zu 79,71 Prozent belegt werden. Beide Produkte seien von chinesischen Anbietern zu Dumping-Preisen angeboten worden. Auch Bierfässer aus Deutschland und Mexiko sollen demnach vorläufig mit Anti-Dumping-Zöllen von 8,6 Prozent und 18,5 Prozent belegt werden.

Die jüngste Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich vor diesem Hintergrund als Strohfeuer erweisen. Am Freitag deuten alle Anzeichen auf Kursverluste hin. Zudem dürften auch die von der US-Regierung gegen Mexiko angekündigten Strafzölle als Vergeltung für illegale Migration Anlegern die Kauflaune weiter verderben - vom 10. Juni an sollen Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko gelten, bis Oktober sollen sie schrittweise bis auf 25 Prozent angehoben werden.

X-Dax deutet auf ersten Verlustmonat des Jahres hin

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 1 Prozent auf 11 784 Punkte. Das wäre der tiefste Stand seit Anfang April. Damit steuert der deutsche Leitindex am letzten Handelstag im Mai geradewegs auf den ersten diesjährigen Börsenmonat mit Verlusten zu. Für den EuroStoxx 50 wurde zuletzt ebenfalls ein Abschlag von 1 Prozent erwartet.

Im Zwist zwischen den USA und China scheint derzeit kein Ende in Sicht. Die chinesische Regierung läutet nun die nächste Runde ein. Kreisen zufolge ist auch der seit einigen Tagen durch die Medien geisternde Plan fertig, die USA von Seltenen Erden abzuschneiden. Dabei handelt es sich um 17 Metalle, die insbesondere in der für die US wichtigen Hightech-Industrie benutzt werden, etwa für Smartphones und Computer.

Asiens Börsen mit Verlusten

Die drohenden Strafzölle auf mexikanische Waren haben bereits Asiens Anleger nervös werden lassen. Schließlich hätten die beiden Staaten erst kürzlich ein Handelsabkommen geschlossen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Dies erschwert es anderen Staaten, bei Verhandlungen den Worten der USA zu glauben." Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 1,6 Prozent auf 20.604 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai büßte 0,3 Prozent auf 2898 Zähler ein. Hier verhinderten Spekulationen auf Konjunkturprogramme der Regierung in Peking größere Verluste, sagten Analysten.

Der neue Konflikt sei zwar nur zwischen den USA und Mexiko, sagte Anlagestratege Yoshinori Shigemi von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. "Aber die jüngste Aktion von US-Präsident Donald Trump ruft dessen harte Haltung in Handelsfragen in Erinnerung." Daher wachse die Skepsis, ob es - wie in Aussicht gestellt - bald zu einer Vereinbarung zwischen den USA und Japan kommen wird. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt gehörten die exportabhängigen Autobauer. Die Titel von Mazda, Toyota, Nissan und Honda fielen um bis zu 6,4 Prozent. Die unmittelbaren Folgen des Zollstreits zwischen den USA und Mexiko ließen sich bislang zwar kaum abschätzen, sagte Shigemi. Die Furcht vor einem Absatzrückgang wachse aber.

Eurokurs stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vorerst stabilisiert. Bereits am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert gehalten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gesunken war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1127 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1134 (Mittwoch: 1,1156) Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Euro durch die politische Entwicklung in Italien belastet. Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega und Vizepremierminister, hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Ende der Regierungskoalition gedroht. Falls die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung seine Steuerpläne nicht mittrage, könne die Regierung in Rom in drei Monaten beendet sein.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, und in den USA.

luk / dpa-afx, reuters