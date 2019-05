Verluste in den USA schicken den Dax abwärts. Im Handelsstreit ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: China könnte den Export seltener Erden begrenzen und damit den USA einen Schlag versetzen.

Kursverluste an den Börsen in New York und in Japan dürften zur Wochenmitte auch den Dax Börsen-Chart zeigen belasten. Einmal mehr geht die Furcht um vor Restriktionen im US-chinesischen Handel. Gut eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax für den Leitindex einen Abschlag von 0,65 Prozent auf 11 949 Punkte.

In den USA war der Dow Jones Börsen-Chart zeigen nach dem Handelsschluss am deutschen Markt um knapp 1 Prozent gesunken und fast auf dem Tagestief aus dem Handel gegangen. Anleger gehen nun auf Nummer sicher, an den Anleihemärkten steigen die Kurse.

Die Helaba verwies auf die Börsenweisheit "politische Börsen haben kurze Beine". Angesichts der kurzen Halbwertszeit von Kursgewinnen im Nachgang an die Europa-Wahl scheine sich diese Regel einmal mehr zu bewahrheiten. Die Risikoaversion nehme wieder zu, was angesichts eines Potpourris an Belastungsfaktoren wie der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China, eine drohende Eskalation zwischen den USA und dem Iran, der Brexit und eine mögliche Konfrontation zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission kaum überrasche.

Mediaset steigt bei ProSiebenSat1 ein

Mit vorbörslich mehr als 8 Prozent auf Tradegate zum Xetra-Schluss schnellten die Papiere von ProSiebenSat.1 in die Höhe. Der Grund ist der Einstieg des italienischen Medienkonzerns Mediaset .

Am deutschen Markt stehen im MDax Börsen-Chart zeigen zudem mit Knorr-Bremse , Aroundtown und Rocket Internet drei Nachzügler der Berichtssaison mit Quartalszahlen auf der Agenda. Die Zahlen von Knorr-Bremse überzeugten, sagte ein Händler. Zudem hob der Bremsenhersteller den Ausblick an. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss hinauf.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown startete mit kräftigen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet und profitierte dabei von Zukäufen, höheren Mieteinahmen und geringerem Leerstand seiner Immobilien. Den Ausblick bestätigte der Konzern.

Varta-Papiere auf Rekordjagd

Der im SDax notierte Batterienkonzern Varta kauft das einst abgegebene Batterie-Geschäft wieder zurück. Vorbörslich kam das am Markt gut an. Schon seit Tagen eilen die Varta-Papiere von Rekord zu Rekord.

Auch Umstufungen durch Analysten könnten einige Werte bewegen. So empfiehlt das Bankhaus Lampe nun die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf zum Kauf. Die Baader Bank senkte derweil den Daumen für die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle , von deren Kurs zudem die Dividende abgezogen wird. Positiv eingestellt ist die Baader Bank nun für die Anteile des Anlagenbauers Dürr , wie die Umstufung von "Hold" auf "Buy" zeigt. Bei Telefonica Deutschland strichen die Analysten von Macquarie ihre negatives Urteil und votierten nun mit "Neutral"

Handelsstreit belastet Asiens Börsen

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Börsen weiter fest im Griff. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel am Mittwoch um 1,2 Prozent auf 21.000 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,9 Prozent. "Im Handelskonflikt gibt es keinen Fortschritt und es ist schwer vorstellbar, dass die beiden Seiten ein endgültiges und permanentes Abkommen in näherer Zeit erreichen", erklärten die Analysten von JPMorgan. Das könne die Ängste vor einer globalen Rezession wieder aufflammen lassen. Vor allem Technologiewerte gaben nach.

China Rare Earth Holding mit Kursrally

Im Streit mit der US-Regierung wegen des Netzwerkausrüsters Huawei erwägt China, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen, wie die "China Global Times" berichtete. Diese werden für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten benötigt. Die Volksrepublik ist weltweit der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe. Der Bericht trieb allerdings die Aktien von Firmen, die in dem Sektor tätig sind: China Rare Earth Holdings schossen um rund 27 Prozent nach oben.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1164 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,1192 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind zur Wochenmitte vergleichsweise sichere Anlagen gefragt. Die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China beflügelte zuletzt vor allem die Kurse von Staatsanleihen. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken profitierten am Morgen von der Suche nach Sicherheit. Der Kurs des Euro wurde dagegen gebremst.

mit Nachrichtenagenturen