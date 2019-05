Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das Brexit-Dauerchaos belasten weiterhin den Dax. Zumindest der Dow Jones konnte sich im späten Handel berappeln. Dies dürfte den Dax zeitweise stützen. Die Aktie von Wirecard legt wieder zu - ebenso wie die Autowerte.

Leichte Erholung nach dem Kursrutsch: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet und wieder über die Marke von 12.000 Punkten gestiegen. Stützend wirkt vor allem, dass sich am Vorabend an der New Yorker Wall Street der Dow Jones Börsen-Chart zeigen kurz vor Handelsschluss etwas von seinen Tagesverlusten erholen konnte. Damit gelang es dem Dow, sich über der 200-Tage-Linie zu halten, die unter charttechnisch interessierten Anlegern als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Zu den Gewinnern im frühen Handel gehörten im Dax die Autowerte. BMW, Daimler, VW und Conti starteten mit Gewinnen von jeweils rund 1 Prozent in den Handel, nachdem sie am Vortag kräftig gesunken waren. Größter Gewinner im Dax war zunächst jedoch die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen. Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim hatte vor vier Wochen zu einer kräftigen Erholung angesetzt und war wieder über die Marke von 150 Euro gestiegen. Nach einem Rücksetzer vom Vortag legte wieder zu.

Die Situation im Handelsstreit bleibt zwar angespannt, doch Analysten und Anleger schwanken nach wie vor zwischen Sorgen und Zuversicht. "Wir bewegen uns immer weiter weg von einem Handelsabkommen zwischen den USA und China", sagte etwa Analyst David Mericle von Goldman Sachs . Stattdessen gebe es nun ein Mix aus Zöllen und anderen Maßnahmen.

Berichtsaison ist zu Ende

Unternehmensseitig dürfte es an diesem Morgen ebenfalls ruhig bleiben. Die Berichtssaison ist zu Ende, die Nachrichtenlage dünn und auch in der Presse gibt es nichts Aufregendes zu Einzelwerten.

Nikkei im Minus, Schnäppchenjäger in China

Der Zollstreit zwischen den USA und China bereitet Asien-Anlegern unterdessen weiter Bauchschmerzen. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor am Dienstag 0,3 Prozent auf 21.088 Punkte. Die Börse Shanghai hielt sich zwar knapp im Plus bei 2856 Zählern. Sie verdankte dies Börsianern zufolge aber lediglich Schnäppchenjägern, die vorangegangene Kursverluste zum Wiedereinstieg genutzt hätten.

"Die Marktstimmung ist nicht gut", sagte Analyst Masayuki Doshida vom Brokerhaus Rakuten. Zwar gebe es zwar immer noch Hoffnung auf eine Entspannung der Lage. "Man kann aber nicht verleugnen, dass sich die Situation verschlechtert."

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei , der von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt worden war, zwar als "sehr gefährlich". Gleichzeitig sagte er, dass der Streit um das Unternehmen im Rahmen eines Handelsabkommens mit China gelöst werden könne.

Am japanischen Aktienmarkt gehörte Panasonic mit einem Kursminus von 1,7 Prozent zu den Verlierern. Der Elektronik-Konzern stoppte nach eigenen Angaben wegen der US-Sanktionen die Lieferung bestimmter Produkte an Huawei.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag an seinem Stabilisierungskurs festgehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1182 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.

Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland war der Euro am Vortag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Am Abend hatte der Kurs dann wieder Boden gut gemacht.

Auch das britische Pfund blieb am Freitagmorgen stabil. Die Unsicherheit wegen des ungeklärten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union sorgt immer wieder für Kursschwankungen. Im Laufe des Tages wird erwartet, dass Premierministerin Theresa May ein Datum für ihren Rücktritt bekanntgibt

mit Nachrichtenagenturen