Nach dem Kursrutsch des Vortags trauen sich die Anleger wieder aus der Deckung. Händler rechnen mit einem festen Auftakt und einem Dax um 12.090 Punkte zum Start. Der Euro gibt am Morgen etwas nach, die Ölpreise steigen leicht.

Nach den Kursverlusten zum Wochenstart trauen sich Anleger am Dienstag wieder aus der Deckung. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern etwas höher in den Handel starten. Am Montag hatten sich Investoren wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie enttäuschender Firmenbilanzen aus dem Aktienmarkt zurückgezogen. Der Dax Börsen-Chart zeigen hatte am Montag 1,6 Prozent tiefer bei 12.041 Punkten geschlossen.

Im Blickpunkt dürfte nach wie vor der Konflikt rund um den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei stehen. Die US-Regierung hat zwar einige der Einschränkungen für Huawei gelockert.

Auch wenn Börsianer nicht damit rechnen, dass sich dadurch die Fronten im amerikanisch-chinesischen Zollstreit beruhigen: Die chinesischen Börsen zeigten sich am Dienstagmorgen deutlich erholt - auch in der Hoffnung, dass chinesische Zulieferer bei ausfallenden Importen in die Presche springen

Bei der Commerzbank Börsen-Chart zeigen und Thyssenkrupp kommen im Tagesverlauf die Aufsichtsräte zusammen, um über die künftige Strategie des jeweiligen Konzerns zu beratschlagen. Außerdem haben die Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch Börsen-Chart zeigen und Telefonica Deutschland Börsen-Chart zeigen zur Hauptversammlung eingeladen.

Euro gibt etwas nach

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1167 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Allerdings veröffentlicht die OECD ihren neuen Konjunkturausblick. Daneben werden sich einige hochrangige Zentralbanker aus Europa und den USA zu Wort melden.

Ölpreise steigen wieder

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 72,22 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 63,36 Dollar. Am Montag hatten die Ölpreise zunächst zugelegt, die Zuwächse aber nicht ganz halten können.

Gestützt werden die Ölpreise derzeit durch die Aussicht auf eine anhaltend knappe Produktion. Das Erdölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer könnten bald eine entsprechende Entscheidung treffen. Hinzu kommen ungeplante Produktionsausfälle in zahlreichen Förderländern und die politischen Spannungen zwischen den USA und Iran. Für tendenzielle Belastung sorgt dagegen der US-chinesische Handelsstreit, weil er auf den Konjunkturerwartungen und damit der Ölnachfrage lastet.

mit Nachrichtenagenturen