Nach einem schwachen Wochenbeginn hat die Stimmung an den Börsen in den vergangenen Handelstagen gedreht. Zum Wochenschluss dürften Anleger daher zunächst Kursgewinne sichern, sagen Händler und erwarten am Freitag zum Handelsauftakt Verluste im Dax.

Nach der Kursstärke der vergangenen zwei Handelstage dürften die Dax-Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen. Gut eine Stunde vor der Eröffnung berechneten Händler und Banken den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart 0,54 Prozent leichter auf 12.243 Punkte. Damit steuert das Barometer auf einen Wochengewinn von derzeit Prozent 1,5 Prozent zu. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Freitag mit 0,59 Prozent im Minus erwartet.

Die Stimmung an den Börsen habe sich in den vergangenen Tagen in bemerkenswerter Weise gedreht - von Pessimismus und hohen Kursverlusten am Montag zu deutlichen Gewinnen an den vergangenen drei Handelstagen, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK den bisherigen Wochenverlauf.

Dabei habe sich in Sachen Handelszwist zwischen den USA und China eigentlich gar nicht viel geändert. Vielmehr habe sich die Situation sogar etwas verschlechtert mit neuen Zöllen von chinesischer Seite ab Juni als Reaktion auf die Anhebung der Zölle seitens der USA. Der zuletzt starke Lauf an den Börsen hat damit zu tun, dass es Hoffnung gibt auf eine mögliche Verschiebung der Entscheidung über höhere US-Zölle auf europäische Autoimporte um bis zu sechs Monate.

Für Bewegung am Freitag könnte der sogenannte kleine Verfall an der Derivatebörse Eurex sorgen. Dort laufen am Mittag unter anderem die Mai-Optionen auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aus. Anleger versuchen vor diesem Termin oftmals, die Kurse in die aus ihrer Sicht günstige Richtung zu bewegen. Das hat bisweilen überraschende und starke Ausschläge zur Folge.

Zudem könnten in den USA anstehende Konjunkturdaten für Bewegung im Dax sorgen. In den USA stehen die Frühindikatoren auf dem Terminplan. Diesseits des Atlantiks werden Inflationsdaten veröffentlicht.

Unternehmensseitig steht im MDax Börsen-Chart zeigen der Anlagenbauer Dürr Börsen-Chart zeigen mit Quartalszahlen auf der Agenda. Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,5 Prozent zum Xetra-Schluss nach unten.

Vorbörsliche Kursgewinne von 2,5 Prozent verzeichneten dagegen die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens Morphosys Börsen-Chart zeigen , das eine wichtige Hürde in einer Blutkrebsstudie genommen hat.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Eurokurs kaum verändert unter 1,12 US-Dollar

Der Euro hat die Kursverluste vom Vortag vorerst gestoppt und sich am Freitag unter der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1178 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Allerdings legten sie am Morgen nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 72,74 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 63,03 Dollar.

Marktbeobachter sprachen auf Wochensicht vom stärksten Anstieg der Ölpreise seit Anfang April. Als Preistreiber gilt die Sorge von einer Eskalation der Spannungen in der ölreichen Region am Persischen Golf. Im Wochenverlauf hatten Meldungen über Sabotageakte gegen saudi-arabische Öltanker und ein Drohnenangriff auf eine wichtige Ölpipeline des führenden Opec-Landes den Ölpreisen Auftrieb verliehen.