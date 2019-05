Der Dax begrenzt Donnerstagmittag seine Verluste und dreht ins Plus. Aktien von Thyssenkrupp setzen sich nach Gerüchten an die Spitze des Leitindex - Thyssen-Investoren dürften die Spekulationen nach der Talfahrt der Papiere indes durchaus recht sein.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag seine Vormittagsverluste merklich eingedämmt. Zuletzt drehte der deutsche Leitindex sogar mit 0,82 Prozent auf 12.198,60 Punkte ins Plus. Der MDax Börsen-Chart zeigen etablierte sich bis zum Mittag mit 0,26 Prozent im Plus bei 25.627 Punkten. Rückenwind kam von der Wall Street, wo die Futures zuletzt anzogen. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es indes um 0,31 Prozent nach unten.

Am Vortag war Erleichterung auf dem Parkett zu spüren gewesen nach Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump seine bis Samstag anstehende Entscheidung über die Einführung von Zöllen auf Autoimporte aus der EU verschieben will. Die Aktien aus dem Automobilsektor hatten daraufhin kräftig zugelegt und den Gesamtmarkt mit angeschoben.

Am Donnerstag prägten bislang Gewinnmitnahmen den Sektor, auch weil Trump im Zuge der Verschiebung offenbar Zugeständnisse von der EU will, die Autoexporte in die USA zu beschränken. Im Dax verloren Daimler Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen jeweils knapp 1 Prozent.

Mit plus 6,5 Prozent beendeten an der Dax-Spitze die Papiere von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen vorerst ihre jüngste Talfahrt. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der finnische Kone-Konzern Interesse zeigt an der Aufzugssparte der Essener.

Mit dem Medienkonzern RTL Börsen-Chart zeigen, dem Online-Tierbedarfshändler Zooplus und dem Saatgutzüchter KWS Saat stehen einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit Geschäftszahlen im Blick. RTL schwankten im MDax zwischen Plus und Minus und standen zuletzt wieder fast 1 Prozent tiefer. Zooplus verloren im SDax Börsen-Chart zeigen in ähnlicher Größenordnung. KWS Saat Börsen-Chart zeigendrehten ins Minus mit zuletzt 0,3 Prozent.

Eurokurs kaum verändert, Ölpreise legen weiter zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag weiter knapp über 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1210 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag etwas niedriger auf 1,1183 Dollar festgelegt.

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 72,07 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 62,33 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den jüngste Preisanstieg mit der Entwicklung der US-Lagerbestände. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Benzinreserven in den USA in der vergangenen Woche um 1,2 Millionen Barrel gesunken waren.

Seit mittlerweile drei Tagen geht es mit den Ölpreisen aufwärts. Als Ursache gelten Spannungen in der ölreichen Region am Persischen Golf. Zuletzt gab es Berichte über Sabotageakte auf saudi-arabische Öltanker nahe der Straße von Hormus. Außerdem waren am Dienstag in Saudi-Arabien nach offiziellen Angaben zwei Ölpumpstationen von bewaffneten Drohnen angegriffen worden.

mit Nachrichtenagenturn