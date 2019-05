Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Offenbar haben die Anleger in den Kursen bereits eingepreist, dass es im Handelsstreit zwischen China und den USA vorerst keine Fortschritte geben wird. Die Hoffnung aber stirbt bekanntlich zuletzt. Und so erholt sich der Dax am Morgen von seinen kräftigen Verlusten des Vortags und erobert die die Marke von 12.000 Punkten zurück.

Vor weiteren Handelsgesprächen zwischen den USA und China ist der deutsche Aktienmarkt stärker in den Handel gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte in den ersten Minuten 1,1 Prozent zu auf 12.107 Punkte. Zwar gelten seit Freitag höhere US-Zölle auf chinesische Importwaren. Dennoch hofften Anleger weiterhin auf eine Beilegung des Konflikts.

In den USA stehen Gespräche zwischen Unterhändlern beider Seiten an. "Die jüngste Erhöhung der Zollsätze trägt aber sicherlich nicht zu einem positiven Gesprächsklima bei", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Auf chinesischer Verhandlungsseite können die US-Maßnahmen gar als Affront aufgefasst werden. Doch auch wenn die Zeichen auf Sturm stehen, letztlich haben beide Seiten ein Interesse an einem Abkommen."

Der chinesische Chefunterhändler Liu He äußerte sich sogar vorsichtig optimistisch. "Wir wollen einige der Differenzen ehrlich, zuversichtlich und rational lösen", sagte der Vizepremier in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. "Ich denke, es gibt Hoffnung." An Chinas Börsen ging es sogar mit den Kursen nach oben.

Zudem sorgten am Morgen Geschäftszahlen für Aufsehen. Die Aktien der Deutschen Post Börsen-Chart zeigennotierten 1,2 Prozent fester. Das Unternehmen hat zu Jahresbeginn mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet als erwartet. Allerdings brach der Ertrag im Heimatgeschäft Post & Paket Deutschland wegen erhöhter Personalkosten und eines Sondereffekts aus dem Vorjahr deutlich ein.

Beim IT-Dienstleister Bechtle Börsen-Chart zeigen laufen die Geschäfte weiter rund. Zudem übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten. Damit ging es für die Anteilsscheine auf Tradegate um gut 2 Prozent nach oben.

Darüber hinaus könnten die Aktien von Xing unter einem negativen Analystenkommentar leiden. Die Privatbank Berenberg hatte die Papiere zum Verkauf empfohlen. Auch wenn das Karriere-Netzwerk extrem gut positioniert sei, um von den strukturellen Veränderungen in der Personalsuche-Branche zu profitieren, schwäche sich das Wachstum ab, schrieb Analystin Sarah Simon. Zudem erscheine die jüngste Akquisition zum einen teuer und zum anderen rücke Xing damit von seiner Kernkompetenz ab. Die Papiere fielen auf Tradegate bereits um rund 3 Prozent.

Schließlich werden angesichts der laufenden Hauptversammlungs-Saison einige Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt. Dazu zählen die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas und des Baustoffkonzerns HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen.

Zuspitzung des Handelsstreits bewegt Ölpreise kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag trotz einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,48 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 61,83 Dollar.

Der Rohölmarkt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Nachfrage- und Angebotssorgen. Auf der Nachfrageseite belastet der US-chinesische Handelsstreit, der in der Nacht auf Freitag mit einer Erhöhung von Strafzöllen durch die USA weiter eskaliert ist. Der Konflikt zählt zu den größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft und damit auch für die globale Ölnachfrage.

Euro weiter über 1,12 Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Die Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe durch die USA bewegte die Währungskurse wenig. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1193 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen in Europa vor allem Produktionsdaten aus der Industrie im Blick. Veröffentlicht werden Zahlen aus Frankreich und Italien. In den USA dürften neue Inflationsdaten Interesse hervorrufen. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die ihren Zinserhöhungskurs vorerst abgebrochen hat. Vor dem Wochenende äußern sich zudem zahlreiche Notenbanker.

