Nach dem Kursrutsch vom Vortag versucht der Dax am Mittwoch eine Stabilisierung. Besonders im Fokus stehen die Aktien von Siemens: Der Konzern schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab und will sich von seiner Energiesparte trennen. Auch Wirecard erfreut die Anleger.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird nach dem weiteren Rückschlag vom Dienstag nur etwas höher erwartet: Eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch deutete der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,12 Prozent an. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen dürfte sich ebenfalls zunächst nur wenig bewegen. Am Dienstag war der Dax mit gut anderthalb Prozent Minus erstmals seit sechs Wochen wieder unter seine 21-Tage-Linie zurückgefallen. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

An der Wall Street machten sich die Anleger nun doch stärkere Sorgen um den Zollstreit, nachdem sie die jüngste Androhung höherer Zölle durch US-Präsident Donald Trump zunächst gut weggesteckt hatten. Der Gesprächsfaden zwischen China und den USA ist allerdings nicht abgebrochen.

Vor dem Hintergrund des Handelskrieges waren die chinesischen Exporte im April überraschend stark gefallen. An Chinas Börsen hielten sich die Verluste aber in Grenzen. In Japan ging der Nikkei 225 derweil weiter in die Knie, nachdem er sich tags zuvor bereits schwach aus der langen Feiertagspause zurückgemeldet hatte.

Im Fokus stehen hierzulande vor allem neue Quartalsberichte. So stimmt das rasante Wachstum beim Zahlungsabwickler Wirecard Börsen-Chart zeigen den Dax-Neuling für das Gesamtjahr beim Gewinn zuversichtlicher. Das wegen Bilanzierungsproblemen unter Druck stehende Management um Vorstandschef Markus Braun schraubt nach einem starken ersten Quartal die Erwartung an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr hoch. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien rund 2 Prozent über dem Xetra-Schluss am Dienstag.

Der Technologiekonzern Siemens Börsen-Chart zeigen schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser ab als erwartet. Zudem kündigte das Unternehmen an, sich von der Energiesparte trennen und diese an die Börse bringen zu wollen. Dazu soll der Anteil des Windkraftgeschäfts Siemens Gamesa in das neue Unternehmen eingebracht werden. Siemens will sich damit verstärkt auf die digitalen Geschäfte konzentrieren. Die Anleger nahmen die Nachrichten positiv auf: Die Papiere stiegen auf Tradegate um rund 2,5 Prozent.

Höhere Katastrophenschäden aber brockten dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re Börsen-Chart zeigen zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang ein. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um mehr als 2 Prozent nach unten.

Unter den im MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte gelisteten Unternehmen schnitt der Lichtkonzern Osram Börsen-Chart zeigen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz so schlecht ab wie befürchtet. Auf Tradegate legten die Aktien etwas zu.

Geringere Erträge und höhere Steuern schließlich brockten der Commerzbank Börsen-Chart zeigen zum Jahresstart einen Gewinneinbruch ein. Dennoch schnitt das Institut etwas besser ab als von Analysten erwartet. Auf Tradegate notierten die Papiere moderat höher.

Euro legt leicht zu, Türkische Lira weiter unter Druck

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch etwas zugelegt und knapp über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1205 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1185 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger vor allem auf neue Produktionsdaten aus der deutschen Industrie schauen. Am Dienstag hatten Auftragsdaten ein schwaches erstes Quartal ergeben. Die deutsche Industrie wird seit längerem durch ein Gemisch von Sonderfaktoren und die globale Wachstumsschwäche belastet. Volkswirte sehen den für Deutschland eminent wichtigen Sektor schon seit längerem in der Rezession.

Unter Druck stand am Devisenmarkt weiterhin die türkische Lira. Die von der Regierungspartei AKP erzwungene Wahlwiederholung in der Metropole Istanbul hat ohnehin bestehende Sorgen um die politische Stabilität des Landes zusätzlich verstärkt.

Kursverluste musste auch der neuseeländische Dollar hinnehmen. Die Notenbank des Landes reduzierte erstmals seit zweieinhalb Jahren ihren Leitzins. Neuseeland ist die erste Notenbank einer entwickelten Volkswirtschaft, die auf die aktuelle Konjunkturschwäche mit einer Zinssenkung reagiert.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Eine starke Preisreaktion auf den teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 70,19 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 61,78 Dollar.

Am Mittwochmorgen gab der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Teilausstieg aus dem Abkommen über das Atomprogramm seines Landes bekannt. Der Schritt folgt auf erheblichen politischen und wirtschaftlichen Druck seitens der USA. Die Vereinigten Staaten waren vor einem Jahr aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Iran ist einer der größeren Produzenten im Rohölkartell Opec.

mit Nachrichtenagenturen