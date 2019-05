US-Präsident Donald Trump verschärft mit seiner Erhöhung der Sonderzölle auf chinesische Importe den Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach den Börsen in Asien knicken nun auch die Handelsplattformen hierzulande ein.

Der Zollstreit ist mit einem Paukenschlag ins Bewusstsein der Anleger zurückgekehrt. Zum Wochenauftakt startete der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 12.174 Punkte in den Handel. Am Freitag hatte er mit 12.435 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit September erreicht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte sackte um 2,18 Prozent auf 25.394,71 Punkte ab. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx Börsen-Chart zeigen büßte zuletzt knapp 2 Prozent ein.

"Wir sind jetzt wieder mitten im Handelskrieg", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Wenn sich die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft bekämpfen, kann das nur negativ für die globale Konjunktur sein." Der US-Präsident hatte am Wochenende per Twitter überraschend für kommenden Freitag eine Erhöhung von Importzöllen für bestimmte chinesische Produkte von zehn Prozent auf 25 Prozent angekündigt. China erwägt deshalb mehreren Medienberichten zufolge den Abbruch der Verhandlungen.

In Hongkong ging der Hang-Seng-Index nach Handelsauftakt mehr als drei Prozent zurück. Auch die Börsen in China sackten um bis zu sechs Prozent ab.

Die für Montag geplanten Quartalsberichte von Firmen wie Carl Zeiss Meditec, Qiagen, Stabilus und Compugroup sowie diverse Stimmungsindikatoren und Einzelhandelsumsätze für die Euro-Zone dürften daher in den Hintergrund rücken.

Zu den größten Verlierern gehörten Tech-Werte wie die des Chipherstellers Infineon Börsen-Chart zeigen mit minus 4,3 Prozent.

Im MDax rauschten die Papiere des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen um 5,2 Prozent in die Tiefe. Technologiefirmen würden besonders unter höheren Zöllen leiden.

Betroffen wären auch Autobauer, die stark vom Export abhängig sind. Titel von Volkswagen Börsen-Chart zeigen gaben 3,8 Prozent nach, BMW Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen verloren je gut drei Prozent.

Im Kleinwerteindex SDax Börsen-Chart zeigen brachen die Aktien von Stabilus um 8,2 Prozent ein. Der Automobilzulieferer senkte wegen der schwächelnden Autoindustrie vor allem in China seine Prognosen.

Euro und Ölpreise auch mit Verlusten

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1189 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1155 Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Montag in Reaktion auf einen sich verschärfenden Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,44 Dollar auf 60,50 Dollar. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und verbraucht dementsprechend viel Rohöl.

Außerdem verhängten die USA auch neue Wirtschaftssanktionen gegen Irans Ölindustrie. Am Sonntag hatten die Vereinigten Staaten angekündigt, als militärische Warnung an den Iran zudem den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten zu verlegen. Grund ist der Streit um das iranische Atomprogramm. Aus einem Abkommen, das verhindern soll, dass Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt, waren die USA 2018 ausgestiegen.

luk / reuters, dpa-afx