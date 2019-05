Der Dax hält sich vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktzahlen über der Marke von 12.300 Punkten. Adidas und BASF legen Zahlen vor, beide Aktien sind am Freitag gefragt.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Freitag wie schon die ganze Woche zunächst keine großen Sprünge machen. Von den Börsen aus Übersee kamen einmal mehr keine klaren Impulse. Im Fokus der Anleger stehen hierzulande erneut eine Reihe von Unternehmenszahlen. Zudem warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Eine Stunde vor Handelsbeginn sich eine Stagnation bei 12.330 Zählern an.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag den zweiten Tag in Folge nachgegeben. Dagegen ging es in Hongkong bergauf. Am japanischen Aktienmarkt sowie an den chinesischen Festlandsbörsen fand weiterhin kein Handel statt.

Mit Blick auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners, "alles andere als eine weitere deutliche Zunahme der Beschäftigung wäre eine herbe Enttäuschung". Der Fokus dürfte allerdings auf den Löhnen und Gehältern liegen, so Altmann. Hier könnte ein Anstieg Sorgen um die Inflation schüren und mithin die US-Notenbank Fed zum Handeln zwingen. Zinserhöhungen würden im Fall eines beschleunigten Lohnanstiegs wieder wahrscheinlicher.

BASF und Adidas legen Zahlen vor - Adidas legt deutlich zu

Aus dem Dax Börsen-Chart zeigen legten am Freitag der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen und der Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen ihre Resultate für das erste Quartal vor.

Bei der BASF drückten die Flaute am Automarkt sowie der Zollstreit zwischen den USA und China erneut kräftig auf den Gewinn. Während die Segmente mit Basischemikalien und Kunststoffen deutlich schlechter liefen, verzeichnete das Unternehmen kräftige Zuwächse im Agrarchemiegeschäft dank eines Milliarden-Zukaufs von Bayer Börsen-Chart zeigen im vergangenen Jahr. Ein Händler sprach von durchwachsenen Zahlen der Ludwigshafener. Die Aktie legte rund 1 Prozent zu

Derweil berichtete Adidas Börsen-Chart zeigen für den Jahresauftakt eine Abschwächung des Umsatzwachstums. Das Unternehmen hatte allerdings schon früher angekündigt, dass das Wachstum wegen Produktionsengpässen in der ersten Jahreshälfte abflauen werde. Die Profitabilität konnte Adidas dagegen deutlich steigern. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

Die Blicke richten sich zudem das Karrierenetzwerk Xing Börsen-Chart zeigen nach dessen Geschäftszahlen. Die Aktien hatten zuletzt knapp unter ihrem Rekordhoch notiert

Börsen in Asien kaum verändert

Die Aktienmärkte in Fernost haben sich zum Wochenschluss vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten kaum bewegt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan notierte 0,1 Prozent fester.

Die Börsen in Japan und China waren wegen Feiertagen erneut geschlossen. Viele Investoren hielten sich vor der Bekanntgabe der neuen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt zurück. Sie erhoffen sich davon Hinweise, ob der Aufschwung in den USA anhält. "Es wird mehr als ein Auge darauf liegen, was der Bericht zur Lohnentwicklung aussagt", sagte Volkswirt David de Garis von der National Australia Bank.

Die Aktienkurse haben weltweit in diesem Jahr kräftig zugelegt. Allein der S&P 500 in den USA gewann mehr als 16 Prozent. Ein weiterer Anstieg werde aber schwierig, sagen die Analysten bei Capital Economics voraus. Sie prognostizieren bis Weihnachten einen Rückgang des Index auf 2300 Punkte von derzeit knapp 2900 Zählern.

Zugleich werde sich das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern auf ein Prozent im kommenden Jahr abkühlen, von 2,2 Prozent 2018. "Die Investoren sind immer noch zu optimistisch bei den Aussichten für das Gewinnwachstum der Unternehmen." Der Euro Börsen-Chart zeigen notierte am Freitag zum Dollar wenig verändert.

mit Nachrichtenagenturen