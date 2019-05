Der Dax hält sich nach der Feiertagspause über der Marke von 12.300 Punkten. Die Zahlen von Volkswagen und Fresenius fallen am Donnerstag besser aus als von Anlegern erwartet. Auch Bayer profitiert von Aussagen der US-Umweltbehörde zu Glyphosat.

Der deutsche Aktienmarkt ist nach der Vorlage zahlreicher Firmenbilanzen etwas fester in den Handel gestartet. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent zu auf 12.353 Punkte. Insgesamt zeigten sich die Anleger mit dem Verlauf der Berichtssaison zufrieden, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Dies sollte weiterhin für eine solide Kauflaune am Aktienmarkt sorgen."

Spitzenreiter waren die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 2,6 Prozent. Der Autobauer kam trotz der schwächeren Nachfrage ohne allzu tiefe Kratzer durch das erste Quartal.

Auch die Papiere von Fresenius gehörten mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent zu den Gewinnern. Der Gesundheitskonzern sieht sich trotz erwarteter Ergebnisbelastungen aus der Übernahme der US-Firma NxStage auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Die Titel von Bayer Börsen-Chart zeigen profitierten von der Einschätzung der US-Umweltbehörde EPA, wonach das umstrittene Herbizid Glyphosat nicht krebserregend sei. Sie notierten 2,3 Prozent fester.

Fed-Aussagen zur Inflation bremsen Wall Street

An der Wall Street, wo am Mittwoch gehandelt worden war, hatten die Aktienkurse nach Aussagen der US-Notenbank zur Inflation ins Minus gedreht.

Dagegen ging es in Hong Kong zuletzt etwas bergauf. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche weiterhin kein Handel statt.

Volkswagen, Fresenius und FMC nach Zahlen gefragt

Allein aus dem Dax legten am Donnerstag Volkswagen , der Medizinkonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) Zahlen für das erste Quartal vor. Hinzu kommen viele Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Volkswagen Börsen-Chart zeigen wurde zu Jahresbeginn von schwächeren Verkäufen sowie Sondereinflüssen für Rechtsrisiken in Milliardenhöhe belastet:. Allerdings schnitt die Marke Volkswagen besser als erwartet ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien vorbörslich knapp zwei Prozent.

Derweil startete Fresenius nach den Vorjahresturbulenzen mit einem überraschend starken Wachstum ins Jahr 2019. Die Tochter FMC profitierte von vorzeitigen Effekten aus einigen Vereinbarungen, unter anderem zu bestimmten Medikamenten in Nordamerika. Auf Tradegate verteuerten sich Fresenius und FMC um knapp drei beziehungsweise mehr als ein Prozent

Börsen in Asien kaum verändert, Feiertag in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich nach dem Zinsentscheid in den USA kaum bewegt. Es gab wenig Impulse, zumal die Börsen in Japan und China wegen Feiertagen geschlossen blieben. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte notierte am Donnerstag 0,2 Prozent fester. Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung eine Absage erteilt und den Leitzins nicht angetastet. Zugleich kündigte sie an, bei geldpolitischen Entscheidungen "geduldig" agieren zu wollen. Dieses Schlüsselwort gilt als Fingerzeig, dass die Zentralbank vorerst keine weiteren Erhöhungen plant - aber eben auch keine Senkungen, wie sie Trump fordert. Die Hoffnung auf eine weiterhin ultralockere Geldpolitik hatte die Aktienmärkte weltweit seit Jahresbeginn nach oben getrieben.