Dax steht still - "scharfe Korrektur möglich"

Dax-Kurve in Frankfurt

Der Dax hat neun Tage in Folge zugelegt - nun setzen Gewinnmitnahmen ein. Die Aktien von Deutscher Bank und Bayer geben nach. In den USA hat die Technologiebörse Nasdaq am Vortag ein Rekordhoch erreicht.

Im Dax Börsen-Chart zeigen zeichnet sich am Freitag zunächst wenig Bewegung ab. Kurz nach Börsenstart gab der Index um 0,2 Prozent auf 12.268 Punkte nach. Am Vortag hatte der Dax Börsen-Chart zeigen erstmals nach neun Gewinntagen wieder mit Verlusten geschlossen. Die Vorgaben aus Übersee waren überwiegend negativ. Am letzten Tag der wegen Ostern verkürzten Handelswoche dürften sich Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Seit Jahresbeginn hat der Dax Börsen-Chart zeigen bereits mehr als 16 Prozent dazu gewonnen. "Offensichtlich scheint dem Index die Schwungkraft, zumindest kurzfristig, zu fehlen", kommentierte Helaba-Analyst Christian Schmidt.

UBS: Scharfe Korrektur im Dax möglich

Die Charttechnik-Experten der UBS warnen im Dax Börsen-Chart zeigen vor einer scharfen Korrektur. Aufgrund der Steilheit des jüngsten Anstiegs und der nahen Widerstände sei damit jederzeit zu rechnen, schrieben sie in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Noch aber hätten die Bullen das Heft des Handelns in der Hand und könnten den Index bei einem Ausbruch über das bisherige Verlaufshoch bei 12 349 Punkten bis auf 12 456 Punkte treiben. Dort könnte es dann aber zu der Korrekturphase kommen, die über mehrere Wochen andauern könnte, so die Analysten.

Deutsche Bank verdient weniger im Investmentbanking

Die Berichtssaison setzt sich zum Wochenausklang fort: Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen rechnet nach einem Einbruch der Erträge im ersten Quartal für das Gesamtjahr mit keinen Zuwächsen mehr. Anfang Februar peilte die Bank noch eine leichte Steigerung an. Die Aktie verlor einen Tag nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank weitere 1,2 Prozent.

Daimler enttäuscht mit Zahlen, Ausblick bestätigt

Auch Daimler öffnete am Freitag seine Bücher. Der Autobauer knabbert am schwächelnden Kerngeschäft und weiter hohen Ausgaben. Den Jahresausblick für das operative Konzernergebnis bestätigte Daimler Börsen-Chart zeigen allerdings. Im Mai übergibt Konzernchef Dieter Zetsche an Ola Källenius - dieser plant einen Umbau des Konzerns sowie Stelleneinsparungen. Im frühen Handel gab die Aktie rund 1,2 Prozent nach. Ein Händler verwies allerdings auf gute Zahlen von Ford , welche die Autobranche etwas stützen könnten. Auch Zulieferer Continental wird am Morgen Eckdaten zum ersten Quartal präsentieren.

Hauptversammlung von Bayer - scharfe Kritik an Baumann und Wenning

Außerdem stehen Hauptversammlungen auf der Agenda, unter anderem von Bayer . Dem Agrarchemie- und Pharmakonzern droht wegen der Glyphosat-Probleme eine hitzige Veranstaltung. Am Nachmittag kommen einige Konjunkturdaten und weitere Quartalszahlen aus den USA.

US-Sanktionen treiben Ölpreis - Brent auf Sechs-Monats-Hoch

Am Rohölmarkt ging die Rally weiter. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee stieg um 1,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 75,60 Dollar je Barrel (159 Liter). Grund hierfür waren Börsianern zufolge erneut die verschärften US-Sanktionen gegen Iran. Andere Export-Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland hätten allerdings ausreichende Reserve-Kapazitäten, um Ausfälle iranischer Lieferungen aufzufangen, sagte Bjoernar Tonhaugen, Chef-Ölanalyst der Beratungsfirma Rystad.

Asiens Börsen schwächer

Angesichts enttäuschender Geschäftszahlen einiger High-Tech-Firmen ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Außerdem bereiteten ihnen die Wachstumsaussichten Kopfzerbrechen, sagte Tetsuro Ii, Chef des Vermögensverwalters Commons. "Die chinesische Konjunktur hat ihre Talsohle offenbar durchschritten. Die Anleger sind sich aber nicht sicher, wie stark die Erholung ausfallen wird."

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 22.253 Punkte und die Börse Shanghai büßte 0,6 Prozent auf 3104 Zähler ein. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Anritsu mit einem Kursrutsch von 13 Prozent. Der Reingewinn des Mobilfunkindustrie-Ausrüsters fiel um 16 Prozent auf umgerechnet 60 Millionen Euro - doppelt so stark wie befürchtet. Die Papiere Advantest rutschten um knapp neun Prozent ab. Der Chipindustrie-Ausrüster rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Einbruch des operativen Gewinns um mehr als die Hälfte.

