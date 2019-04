Der Dax hat neun Tage in Folge zugelegt und notiert auf dem höchsten Niveau seit sechs Monaten. Dax-Schwergewicht Bayer bestätigt seine Prognose, die Aktie legt deutlich zu.

Nach einer neuntägigen Gewinnserie dürften es die Anleger im Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag erst einmal ruhiger angehen lassen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte kurz vor Börsenstart ein Plus von 0,1 Prozent auf 12 324 Punkte. Seit seinem letzten Verlusttag ist der Dax um fast 4 Prozent von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert.

An der Wall Street kam es kurz vor neuen Rekorden zu leichten Gewinnmitnahmen. In Asien drifteten die Börsen mit Zuwächsen in Japan und Verlusten in China etwas auseinander. Die japanische Zentralbank hält angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

"Alles in allem befindet sich der Dax Börsen-Chart zeigen weiter im Aufwärtsmodus", schrieb Martin Utschneider, Analyst von Donner & Reuschel. Am Vortag wurde der Dax maßgeblich vom zweistelligen Plus der SAP Börsen-Chart zeigen -Aktie getrieben, die nach Veröffentlichung der Quartalszahlen ein Rekordhoch erreicht hatte.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Bayer und Wirecard legen nach Zahlen zu

Nun gewinnt die Berichtssaison so richtig an Schwung: Im Dax haben Bayer und Wirecard Zahlen vorgelegt. Die Übernahme des Saatgutkonzerns Monsanto und ein starkes Pharmageschäft haben Bayer zum Jahresstart angetrieben. Die Aktien legten am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss rund 2,4 Prozent zu.

Das Papier von Wirecard konnte bereits am Vortag kräftig steigen und legte auch am Donnerstag vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hatte im abgelaufenen Jahr seine Gewinne deutlich gesteigert.

Im Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen gewährten unter anderem TAG Immobilien , Delivery Hero , Wacker Chemie und Kion einen Einblick in ihre Bücher. Vorbörslich zeigte sich vor allem Delivery Hero nach einer Erhöhung der Umsatzprognose auffällig. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss rund 7 Prozent zu.

Asiens Börsen im Plus, Japans Notenbank stützt

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag wieder Kraft geschöpft und seine Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Der japanische Leitindex stieg um 0,48 Prozent auf 22 307,58 Punkte.

Für positive Impulse sorgte die Geldpolitik: Die japanische Zentralbank fährt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation weiter einen extrem lockeren Kurs. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

In China aber erwies sich die leichte Erholung des CSI 300 am Mittwoch als Strohfeuer: Der Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen knüpfte wieder an seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste an und fiel kurz vor Handelsschluss um rund 1 Prozent. In Hongkong schließlich bewegte sich der Hang Seng zuletzt nur wenig.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat die Kursverluste der vergangenen Handelstage am Donnerstag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1155 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1209 (Dienstag: 1,1245) Dollar festgesetzt.

Leichte Kursgewinne gab es hingegen beim japanischen Yen. Am frühen Morgen hatte die japanische Zentralbank angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festgehalten. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen. Außerdem senkten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für die japanische Wirtschaft und machten deutlich, dass die Leitzinsen noch mindestens bis etwa zum Frühjahr 2020 auf dem aktuell extrem niedrigen Niveau verharren werden.