Der Dax notiert über der Marke von 12.100 Punkten. Nach der Kursrally der vergangenen sechs Tage werden jedoch erste Gewinnmitnahmen erwartet. Auch in USA und Asien werden Anleger vorsichtig.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am letzten Handelstag vor Ostern vorerst der Schwung verloren gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn gut 0,3 Prozent tiefer auf 12 121 Punkte. Damit könnte eine sechstägige Gewinnstrecke, die den Leitindex zuletzt auf neue Hochs seit mehr als einem halben Jahr geführt hatte, am Donnerstag vorerst zum Ende kommen. In der Karwoche hat er bislang 1,3 Prozent zugelegt.

Zuvor war die Rally in New York bereits zum Erliegen gekommen und in Asien waren die Vorzeichen an den bedeutenden Börsen in Japan und China am Morgen negativ. Dies scheine nun auf die europäischen Märkte negativ auszustrahlen, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets. Börsianer Thomas Altmann von QC Partners hält vor den Osterfeiertagen Gewinnmitnahmen für wahrscheinlich.

Verfallstag an den Terminbörsen

Vor Ostern könnte es wegen des vorgezogenen Verfalls an den Terminbörsen noch einmal spannend werden. Wegen dem Karfreitag findet dieser einen Tag früher statt als allgemein üblich. Altmann sieht hier die Marke von 12 000 Punkten als Dreh- und Angelpunkt an. "Angesichts des hohen Volumens des Abstands von nur 150 Punkten dürften einige Interesse daran haben, den Dax Börsen-Chart zeigen deutlich nach oben oder unten zu bewegen", glaubt der Experte

Wall Street: Dow und Netflix drehen zurück ins Minus

An der Wall Street werden Anleger dagegen vorsichtig. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen eröffnete am Mittwoch im Plus, drehte anschließend jedoch in die Verlustzone und notierte zuletzt bei 12.420 Zählern. Der Technologie-Index Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen kam ebenfalls kaum von der Stelle.

Auf der Agenda steht am Abend der Konjunkturbericht Beige Book von der US-Notenbank Fed. Im Fokus stehen zur Wochenmitte aber vor allem zahlreiche Unternehmensmeldungen: Bereits vor Handelseröffnung hat PepsiCo Börsen-Chart zeigen Quartalszahlen vorgelegt. Nach dem gestrigen Börsenschluss berichteten außerdem IBM Börsen-Chart zeigen und Netflix Börsen-Chart zeigen über die jüngste Geschäftsentwicklung.

Wall Street kaum verändert, Chipriese Qualcomm haussiert

Die Wall Street hat am Mittwoch keinen Boden gutmachen können, vor allem weil sich Anleger von Aktien aus der Gesundheitsbranche trennten. Die Investoren fürchten unter anderem eine Reform des Erstattungssystems zulasten von Krankenversicherern. Vor diesem Hintergrund ging es für den Versicherer UnitedHealth mit einem Minus von 1,8 Prozent weiter bergab, nachdem der Kurs schon am Dienstag trotz überraschend guter Quartalszahlen um fünf Prozent gesunken war.

Gut lief es an der New Yorker Börse dagegen für Chiphersteller, die vom Qualcomm-Triumph im Patentstreit mit Apple Börsen-Chart zeigen profitierten. Qualcomm Börsen-Chart zeigen schossen über zwölf Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich stieg der Marktwert des Unternehmens sogar um 30 Milliarden Dollar.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen der Standardwerte trat bei 26.449 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 2900 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 7996 Stellen nach.

Auf der Konjunkturseite erfuhren die Investoren, dass die Wirtschaftsleistung Chinas im ersten Quartal mit 6,4 Prozent stärker als erwartet zugelegt hat. Auch das kam wiederum den Chipherstellern zugute, die einen großen Teil ihrer Umsätze in der Volksrepublik erwirtschaften. Auch für Intel-Papiere ging es mit einem Plus von 3,2 Prozent aufwärts, obwohl durch die Einigung mit Apple bald wieder Qualcomm- statt zuletzt Intel-Halbleiter in iPhones eingebaut werden dürften.

Morgan Stanley hebt Stimmung in Finanzbranche

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen der US-Investmentbank Morgan Stanley hellten die Stimmung im Finanzsektor auf. Die Aktien von Morgan Stanley Börsen-Chart zeigen kletterten 2,6 Prozent nach oben.

Pepsico-Papiere verteuerten sich um 3,7 Prozent, nachdem der Getränkeriese im Quartal überraschend gut abgeschnitten hatte. Umgekehrt wurde IBM mit einem Abschlag von 4,2 Prozent für einen enttäuschenden Zwischenbericht abgestraft.

An den US-Kreditmärkten traten die zehnjährigen Staatsanleihen bei 100-08/32 auf der Stelle. Sie rentierten mit 2,5940 Prozent. Die 30-jährigen Bonds verharrten bei 100-04/32 und hatten eine Rendite von 2,9935 Prozent. Dem Geschäft fehlte Beobachtern zufolge in der verkürzten Handelswoche der Schwung. Die Finanzmärkte bleiben an Karfreitag geschlossen.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Asiens Börsen schwächer

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1623 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Ein Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen wurde mit 1,1293 Dollar bewertet nach 1,1294 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,95 Yen gehandelt nach 112,05 Yen in den USA.

mit reuters und dpa