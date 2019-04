Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Nach dem Überwinden der 12.000-Punkte-Marke am Vortag wird der Dax heute voraussichtlich die Gewinne verteidigen. Die Stimmung am Markt ist nach der Brexit-Verlängerung und den optimistischen Tönen im Handelsstreit zwischen den USA und China gut. Gegen den Trend sind allerdings die Aktien der Lufthansa unter Druck.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Dienstag mit einem neuem Hoch seit Oktober 2018 in den Handel starten. Die zuletzt immer wieder hart umkämpfte Marke von 12.000 Punkten ließe er damit noch ein Stück weiter hinter sich.

"Das Umfeld für den Aktienmarkt ist günstig, denn die Risikobereitschaft nimmt mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu", sagte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba. Zudem hätten die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen keine weitere Nahrung erhalten.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex lässt ein Plus von 0,22 Prozent auf 12.046 Punkte erwarten. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Dienstag mit einem ähnlich moderaten Plus erwartet.

Sollten zudem am späteren Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland erneut steigen, könnte dies laut Wortberg zu einer weiteren Beruhigung beitragen und das Interesse an Aktien zusätzlich schüren. Das vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Stimmungsbarometer beruht auf einer Befragung von Finanzmarktanalysten und war im vergangenen Jahr in den negativen Bereich gerutscht. Inzwischen hat sich der ZEW-Indikator aber die letzten fünf Mal in Folge, wenn auch auf niedrigem Niveau, wieder aufgehellt.

Gute Vorgaben aus Asien

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 22 221,66 Punkten. Dämpfend auf die Kurse habe sich der festere Yen ausgewirkt, hieß es.

An der Wall Street ist nach den Kursgewinnen vom Freitag wieder Ernüchterung eingekehrt. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab um 0,10 Prozent auf 26.384,77 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,06 Prozent auf 2905,58 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen verbuchte hingegen ein Plus von 0,01 Prozent auf 7629,12 Zähler.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Die stärksten Dividenden-Aktien im Dax Die Konzerngewinne sinken, doch die Dividenden erreichen ein Rekordniveau: 15 der 30 Dax-Unternehmen schütten trotz sinkender Gewinne so viel Dividende aus wie nie zuvor. Mit BMW, Daimler und RWE haben nur 3 Dax-Konzerne ihre Dividende gesenkt, während 7 Dax-Unternehmen ihre Ausschüttung für das Jahr 2018 um mehr als 10 Prozent erhöht haben. Wegen der abkühlenden Konjunktur rechnen Analysten für 2020 mit wieder sinkenden Dividenden - doch in diesem Jahr fließt eine Rekordsumme an die Aktionäre. Ein Überblick über die besten Dividendentitel. Allianz: 3,8 Milliarden Euro zahlt der Versicherungskonzern für das Geschäftsjahr 2018 an seine Aktionäre. Die Allianz ist damit Deutschlands größter Dividendenzahler. Die Ausschüttung steigt um 13 Prozent auf 9 Euro je Aktie. Auch der Gewinn nach Steuern 2018 ist bei der Allianz um 10 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro gestiegen, wie die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst und Young (EY) in ihrer Dividendenstudie errechnet hat. Die Ausschüttungsquote - also der Anteil der Dividende am Gewinn nach Steuern - liegt bei der Allianz bei 51 Prozent und damit über dem Dax-Durchschnitt von 43 Prozent. Daimler: Der Autobauer hat seine Dividende um 11 Prozent auf 3,25 Euro je Aktie gekürzt. Mit einer Ausschüttungssumme von "nur" noch 3,5 Milliarden Euro muss Daimler damit auch den Titel des Dividendenkönigs in diesem Jahr an die Allianz abgeben. Auch auf Grund der hohen Investitionen in Elektro-Mobilität ist der Gewinn 2018 beim Autobauer aus Stuttgart um 29 Prozent gesunken, eine Kürzung der Dividende ist aus dieser Sicht nur konsequent. Dennoch bleibt die Aktie als Dividendenpapier attraktiv: Bei einem Aktienkurs von rund 55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite von Daimler bei mehr als 5 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48 Prozent. Deutsche Telekom: Mit 3,3 Milliarden Euro schütten die Bonner die dritthöchste Dividendensumme im Dax aus. Mit 70 Cent je Aktie steigt die Dividende gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 8 Prozent - obwohl der Nachsteuer-Gewinn im Geschäftsjahr 2018 um 37 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro eingebrochen ist, unter anderem wegen hoher Investitionen in den USA. Daher liegt die Ausschüttungsquote der Deutschen Telekom bei ungesunden 153 Prozent - der Konzern schüttet deutlich mehr aus, als er eingenommen hat. Den Bund als Großaktionär wird die traditionell hohe Dividende freuen. Adidas: Der Sportartikelhersteller hat seine Aktionäre in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise glücklich gemacht. Die Aktie notiert nach einer mehrjährigen Kursrally nahe Rekordniveau, und nun steigt die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um 29 Prozent auf 3,35 Euro je Aktie. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen: Grundlage ist eine satte Gewinnsteigerung von 55 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Mit einer Ausschüttungsquote von 39 Prozent des Nachsteuergewinns zeigt sich Adidas trotz der kräftigen Dividendensteigerung vergleichsweise geizig. Die stärkste Steigerung der Dividende verzeichnet ... Eon: Der Energiekonzern hat nach seinem Radikalumbau die Dividende um 43 Prozent auf 0,43 Euro je Aktie erhöht. In den Jahren zuvor war jedoch auch Schmalkost für Aktionäre angesagt. Eon sucht den Weg zurück in die Normalität: Da der Gewinn 2018 um 18 Prozent eingebrochen ist, ist die deutliche Erhöhung der Dividende eher ein Zukunftsversprechen als Zeichen zurückgewonnener Stärke. Siemens: Siemens-Chef Joe Kaeser treibt den Verkauf von Unternehmensteilen voran, die Medizinsparte Healthineers hat einen erfolgreichen Börsengang absolviert. Für Dividendenjäger ist Siemens ein interessanter Wert, da der Konzern seit Jahren seine Ausschüttung kontinuierlich steigert. Für das Geschäftsjahr 2018 zahlte Siemens bereits im Januar 2018 eine Dividende von 3,80 Euro je Aktie, eine Steigerung von 3 Prozent. Mit einer Ausschüttung von 3 Milliarden Euro ist Siemens nach Allianz, Daimler und Telekom der viertgrößte Dividendenzahler im Dax. Der Gewinn von Siemens sank 2018 leicht um 3 Prozent, die Ausschüttungsquote des Industriekonzerns stieg demzufolge auf 53 Prozent. BASF: Die abkühlende Konjunktur macht dem Chemieriesen zu schaffen. Der Gewinn 2018 brach um 23 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro nach Steuern ein. Dennoch erhöht die BASF ihre Dividende um 3 Prozent auf 3,20 Euro je Aktie, um ebenso wie Siemens seinen Ruf als verlässlicher Dividendenzahler mit stetig steigenden Dividenden zu verteidigen. Die Ausschüttungsquote liegt damit mit 62 Prozent recht hoch. Die erneut gestiegene Dividende ist ebenso wie bei Siemens ein Versprechen auf bessere Zeiten. Wer jetzt die BASF-Aktie zu rund 69 Euro kauft, erzielt eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Bayer: Bayer-Chef Werner Baumann hat mit der 66 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto für einen Kurssturz der Bayer-Aktie gesorgt. Die US-Klageindustrie hat Bayer als lohnendes Ziel entdeckt, die Rechtsrisiken in den USA sind milliardenschwer. Obwohl das Konzernergebnis eingebrochen ist - Bayer musste zahlreiche lukrative Geschäftsbereiche verkaufen - hält der Chemieriese seine Dividende konstant bei 2,80 Euro je Aktie. Es ist der verzweifelte Versuch, Aktionäre trotz des Kurseinbruchs bei der Stange zu halten. Volkswagen: Volkswagen probt rund vier Jahre nach dem Dieselskandal die Rückkehr in die Normalität: Die Dividende liegt mit 4,80 Euro je Stammaktie und mit 4,86 Euro je stimmrechtsloser Vorzugsaktie wieder auf dem Niveau des Jahres 2015, kurz vor Bekanntwerden des Diesel-Skandals. Gegenüber 2017 steigert Volkswagen seine Dividende um 23 Prozent. Kleiner Schönheitsfehler: Das Sagen haben bei VW allein die Familien Porsche und Piech sowie das Land Niedersachsen und das Emirat Katar. Die übrigen Aktionäre, die die im Dax notierte Vorzugsaktie halten, haben während der Hauptversammlung nichts zu sagen und werden dafür nur mit einem minimalen Aufschlag gegenüber der Stammaktie entschädigt. Über eine mögliche Kapitalerhöhung bei Volkswagen - die sich allein auf eine Erhöhung des Vorzugsaktien-Kapitals bezieht - werden im Mai paradoxerweise allein die Stammaktionäre entscheiden. Dividendenjäger: Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten (im Bild) hatten im Jahr 2018 1,1 Milliarden Euro Dividende von BMW erhalten. In diesem Jahr wird es weniger als eine Milliarde für die beiden Großaktionäre sein, denn der Autobauer BMW hat seine Ausschüttung um 13 Prozent auf 3,50 Euro je Aktie gesenkt. Damit zollt BMW ebenso wie Daimler den hohen Investitionen für die E-Mobilität sowie der abkühlenden Konjunktur Tribut. Der Nachsteuergewinn ist 2018 um 17 Prozent zurück gegangen, die Ausschüttungsquote bei den Bayern liegt bei 32 Prozent und damit klar unter dem Dax-Durchschnitt. So gesehen sind die BMW-Großaktionäre Klatten und Quandt vergleichsweise bescheiden - sie entnehmen nicht einmal ein Drittel des angefallenen Gewinns als Dividende. Die Deutsche Bank zahlt ihren Aktionären wie im Vorjahr eine eher symbolische Dividende von 0,11 Euro je Aktie: Nach drei Verlustjahren in Folge hat die Bank 2018 immerhin einen Mini-Gewinn von 267 Millionen Euro ausgewiesen. Die Ausschüttungsquote des Instituts, das derzeit mit der Commerzbank über eine Not-Fusion verhandelt, liegt bei 85 Prozent des Nettogewinns. Deutlich attraktiver als für Aktionäre ist die Deutsche Bank für die eigenen leitenden Angestellten: Die Boni, die für die Mitarbeiter ausgeschüttet werden, sind in Summe deutlich höher als die Ausschüttungssumme der Deutschen Bank (227 Millionen Euro). Zum Vergleich: Die Allianz schüttet 3,8 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Munich Re: Konzernchef Joachim Wenning (rechts) muss den Ruf des Dividenden-Aristokraten verteidigen: Seit mehr als 12 Jahren hat die Münchener Rück ihre Dividende kontinuierlich erhöht. Für 2018 steht eine Steigerung um 8 Prozent auf 9,25 Euro je Aktie an. Da der Kurs des Dividenden-Vorzeigepapiers jedoch ebenfalls kräftig gestiegen ist und nahe Rekordhoch notiert, liegt die Dividendenrendite unter 5 Prozent. Die Ausschüttungsquote des Dividenden-Stars liegt bei 58 Prozent. Fresenius Medical Care: Die vor allem in den USA tätige Fresenius-Tochter ist ebenfalls ein verlässlicher Dividendenzahler. Die Ausschüttung des Blutwäsche-Spezialisten für das Geschäftsjahr 2018 steigt um 10 Prozent auf 1,17 Euro je Aktie. Da der Gewinn im gleichen Jahr um satte 55 Prozent gestiegen ist, fällt die Ausschüttungsquote von FMC auf kümmerliche 18 Prozent. Da zeigt sich selbst Volkswagen spendabler. Fresenius: Der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg hatte zuletzt Probleme, der Ruf als effiziente Übernahmemaschine hat gelitten. Eine Steigerung der Dividende um 7 Prozent auf 80 Cent je Aktie soll die Aktionäre bei der Stange halten. Allerdings liegt die Dividendenrendite des Papiers trotz der jüngsten Kursschwäche immer noch unter 2 Prozent. RWE: Der Energieversorger RWE hatte 2018 eine einmalige Sonderdividende gezahlt, nachdem RWE und Eon die RWE-Ökostromtochter Innogy unter sich aufgeteilt hatten. Nun kehrt wieder Normalität ein: RWE zahlt für das abgelaufene Geschäftsjahr 0,70 Euro pro Aktie. Rechnerisch ist das ein Rückgang von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch ohne Sonderdividende liegt die Zahlung durchaus im Rahmen der Erwartungen. Continental: Der Autozulieferer aus Hannover hat seit dem Einstieg des Hauptaktionärs Schaeffler stürmische Börsenjahre hinter sich. Die Dividende von 4,75 Euro je Aktie (plus 6 Prozent) hilft den Schaefflers, ihre Schulden abzubauen. Allerdings benötigt Conti auch freies Kapital, um den Wandel in der Autoindustrie zu finanzieren. Lufthansa: Der Dax-Highflyer des Jahres 2017 hat Aktionären im Jahr 2018 wenig Freude gemacht - der Gewinn ist um 8 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gesunken. Dass zumindest die Dividende stabil bei 0,80 Euro je Aktie bleibt, ist nach dem Kursrutsch des Jahres 2018 ein kleiner Trost und ein Versprechen auf die Zukunft.

Nicht nur in den USA läuft die Berichtssaison an, auch hierzulande haben bereits vereinzelt Unternehmen Eckdaten zum Jahresauftaktquartal bekannt gegeben. Am Vorabend die Lufthansa Börsen-Chart zeigen und Zalando. Belastet von hohen Treibstoffkosten und Überkapazitäten flog die Lufthansa einen bereinigten operativen Verlust (Ebit) von 336 Millionen Euro ein. Zwar bekräftigte der Dax-Konzern seine Jahresziele, doch die Anleger der Fluggesellschaft reagierten bereits vergrätzt. Vorbörslich sank das Papier auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Montag um knapp 5 Prozent.

Dagegen überraschte der Online-Händler Zalando Börsen-Chart zeigen positiv. Statt eines am Markt erwarteten operativen Verlustes rechnet das MDax -Unternehmen für das erste Quartal mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe eines einstelligen Millionenbetrages. Der Aktienkurs sprang auf Tradegate um fast 4 Prozent hoch.

Nachrichten gab es auch vom Biotechnologieunternehmen Morphosys Börsen-Chart zeigen, das sich Hoffnungen machen kann auf eine eventuell noch breitere Anwendung von Guselkumab. Der Lizenzpartner Janssen startete die klinische Entwicklung dieses Antikörpers in der Indikation familiäre adenomatöse Polyposis. Die Tests sind allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Vorbörslich ging es dennoch um knapp 2 Prozent nach oben.

Ansonsten dürften erneut Umstufungen im Blick stehen. So empfiehlt die Baader Bank die Aktie der Gea Group Börsen-Chart zeigen nun zum Verkauf und kritisierte, dass die Restrukturierung des Anlagenbauers kein Ende nimmt, was den Papieren vorbörslich ein Minus von fast 2 Prozent einbrockte.

Die Privatbank Berenberg empfiehlt indes nun das Papier von Rational Börsen-Chart zeigen zum Kauf. Durch die Korrektur des Kurses seit September 2018 sei die Aktie des Herstellers von Großküchengeräten nun wieder attraktiv, hieß es. Die HSBC indes hob Drägerwerkauf "Hold" und glaubt, dass der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern die Talsohle wohl hinter sich gelassen hat. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung schwer vorherzusagen, doch die Eckdaten für das erste Quartal könnten die Stimmung verbessern. Beide Aktien legten vor dem Handelsstart zu.

Euro knapp über 1,13 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat im frühen Handel knapp über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1305 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1313 Dollar festgesetzt.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben bei ruhigem Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 70,99 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 63,31 Dollar.

Am Markt war die Rede von einem eher impulslosen Handel. Für leichte Belastung sorgte die Erwartung einer weiter steigenden Rohölproduktion in den USA. Die Vereinigten Staaten haben ihre Förderung in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet und zählen mittlerweile zu den drei größten Förderern der Welt. In absehbarer Zeit soll das Land sogar zum Nettoexporteur werden, also eine höhere Ausfuhr als Einfuhr aufweisen.

Gestützt werden die Erdölpreise dagegen durch die anhaltend knappe Produktion des Ölkartells Opec und mit ihm verbündeter Staaten. Auch sorgen hohe Förderausfälle im Krisenland Venezuela für ein knappes Angebot.

mit Nachrichtenagenturen