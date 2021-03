Börse Dax nimmt zum Wochenstart Rekordhoch ins Visier

Nach guten Vorgaben aus Asien und der Befreiung der "Ever Given" im Suezkanal könnte der Dax mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Trotz bedrückender Entwicklung in der Corona-Pandemie bleibt damit das Rekordhoch im Blick.