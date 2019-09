Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed war erwartet worden - Anleger reagieren hierzulande daher gelassen. Im Fokus stehen zunächst die Aktien von Rocket Internet. Der Start-up-Investor veröffentlicht seine Quartalszahlen.

Die US-Notenbank Fed liefert dem Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstagmorgen keinen neuen Treibstoff. Nachdem die Währungshüter am Vorabend die Erwartungen der Anleger mit der zweiten Leitzinssenkung in diesem Jahr erfüllt hatten, deutete der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Eröffnung einen nahezu unveränderten Start bei 12.390 Punkten an. Auch der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Euro-Zone dürfte ohne große Veränderung starten.

Die Wall Street hatte am Mittwoch auf die US-Leitzinssenkung und die Aussagen der Fed zur weiteren Geldpolitik letztlich unbeeindruckt reagiert. Nach der ersten Kürzung seit mehr als zehn Jahren im Juli kappte die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nochmals um 0,25 Prozentpunkte. Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte ging 0,1 Prozent höher auf 27.147 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen gab dagegen 0,1 Prozent auf 8177 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte zuletzt kaum verändert bei 3006 Punkten.

Die Seitwärtstendenz dürfte beim Dax in dieser Woche damit nach einigen starken Wochen erst einmal weitergehen. "Der restliche Wochenfahrplan lautet nun Hexensabbat, der am Freitag nochmals zu Verwerfungen führen könne", kommentierte Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Gemeint ist damit der große Verfallstag am Terminmarkt. Am Donnerstag beschäftigen Zinsentscheide in Japan, Großbritannien, der Schweiz und in Norwegen die Anleger.

In Asien reagierten die Börsen deutlich positiver auf den US-Zinsentscheid. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen notierte 1,1 Prozent stärker bei 22.183 Punkten und damit nur knapp unter seinem im August erreichten Jahreshoch von 22.362 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 1,5 Prozent auf 1624 Zähler.

Unternehmensseitig steht an diesem Donnerstag der Start-Up-Entwickler Rocket Internet Börsen-Chart zeigen mit Quartalszahlen im Blick. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben.

Bewegung könnte es zudem durch einige Umstufungen geben. So hatte die Berenberg Bank die Papiere der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen auf "Sell" abgestuft. Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld sieht Analyst Chris Turner Gefahren für die Ertragskraft des Börsenbetreibers. Die Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie seien zu hoch. Vorbörslich ging es auf Tradegate um mehr als 1 Prozent zum Xetra-Schluss runter.

Die Bank of America senkte den Daumen für die Aktien der im Dax notierten Chemiekonzerne BASF Börsen-Chart zeigen und Covestro Börsen-Chart zeigen. Vor allem Covestro gaben vorbörslich recht deutlich nach, ebenso wie Lufthansa Börsen-Chart zeigen , deren Aktien von Morgan Stanley auf "Underweight" abgestuft wurden.

Euro erholt sich

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euro-Länder 1,1035 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1053 Dollar festgesetzt.

Der Euro war am Mittwochabend unter Druck geraten, nachdem die US-Notenbank erwartungsgemäß ihre Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr verringert hatte. Zugleich wurde an Prognosen einzelner Notenbanker jedoch deutlich, dass in der Zentralbank keine Einigkeit über den weiteren geldpolitischen Kurs besteht. Der US-Dollar legte daraufhin zu.

Deutlich gestiegen ist am Donnerstagmorgen der japanische Yen. Entgegen der Erwartung einiger Analysten lockerte die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik nicht weiter. Der Yen erhielt dadurch Auftrieb. Allerdings kündigte die Notenbank für ihre nächste Zinssitzung Ende Oktober eine Überprüfung der wirtschaftlichen Lage an. Dies eröffnet zumindest die Möglichkeit einer weiteren Lockerung.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 63,72 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 17 Cent auf 58,28 Dollar.

Nach der Zuspitzung infolge der Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien am Wochenende hat sich die Lage am Ölmarkt etwas beruhigt. Seit Dienstag sind die Preise in der Tendenz gefallen, sie liegen aber immer noch höher als vor dem Angriff. Saudi-Arabien und der Internationalen Energieagentur IEA ist es offenbar gelungen, die Anleger und Investoren etwas zu besänftigen.

Laut dem staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco ist die Erdölproduktion in der angegriffenen Großanlage zu etwa 40 Prozent wiederhergestellt. Die volle Kapazität soll bis Ende September wieder zur Verfügung stehen. Die IEA verwies unterdessen auf die immensen Rohölvorräte ihrer Mitgliedsländer, die sie auf 1,55 Milliarden Barrel bezifferte. Der globale Ölmarkt bleibe damit gut versorgt.

mit Nachrichtenagenturen