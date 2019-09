Große Kurssprünge erwarten Händler für den Dax am Mittwoch zunächst nicht. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank würden die Anleger ihr Pulver wohl vorerst trocken halten, heißt es.

Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank werden sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl kaum aus der Deckung wagen. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch zum Handelsstart auf der Stelle treten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex kaum verändert bei 12.372,61 Punkten geschlossen. Eine Zinssenkung der Federal Reserve um einen viertel Prozentpunkt am Abend gilt unter Börsianern als sicher. Viele setzen zudem darauf, dass Notenbank-Chef Jerome Powell weitere Schritte bis zum Jahresende signalisieren wird.

Dabei sei eine weitere Lockerung der Geldpolitik unnötig, kritisierte Etsy Dwek, Chef-Anlagestrategin beim Vermögensverwalter Natixis. "Das Wachstum in den USA verlangsamt sich zwar, dürfte sich aber bei rund zwei Prozent stabilisieren. Den Verbrauchern geht es gut. Der Arbeitsmarkt floriert. Der Wohnungsbau profitiert von niedrigeren Zinsen."

Aktie der Deutschen Post nach Fedex-Gewinnwarnung im Fokus

Im Dax richten die Anleger ihre Blicke auf die Kursentwicklung der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent bergab. Der Grund ist eine Prognosesenkung des US-Rivalen Fedex wegen der Handelskonflikte.

Eine frisch ausgesprochene Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs belastete die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf Börsen-Chart zeigen , wie das vorbörsliche Minus von 1,7 Prozent zeigt. Dagegen kam eine Hochstufung durch die US-Bank auf "Buy" den Aktien von Covestro Börsen-Chart zeigen mit plus 1,8 Prozent zugute.

Etwas nach oben mit 0,5 Prozent ging es auch für Wirecard Börsen-Chart zeigen . Der Zahlungsabwickler besiegelte seine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Softbank-Konzern.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch deutlich über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1065 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1026 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blickt die Finanzwelt in Richtung Washington. Dort entscheidet am Abend (MESZ) die amerikanische Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs. Begleitet wird die Zinssitzung von vehementen Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump nach starken Zinssenkungen. Unlängst hatte Trump sogar Reduzierungen auf oder unter die Nullmarke gefordert. Derzeit liegt der Fed-Leitzins in einer Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent. Gerechnet wird mit einer Reduzierung um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent.

Die Ölpreise zeigten sich am Morgen ebenfalls nur gering verändert. Die Sorte Brent wurde am Morgen mit 64,58 Dollar (+0,03) notiert, die Sorte WTI mit 59,05 (-0,29) Dollar. Der weltgrößte Erdölexporteur Saudi-Arabien hatte am Vortag erklärt, dass die Ölproduktion nach den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien bis Ende September wieder komplett hergestellt werde.

Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman erklärte, dass das Land seine Rolle als sicherer Versorger der globalen Ölmärkte behalten werde. Ende September wolle Saudi-Arabien eine Kapazität von elf Millionen Barrel Öl pro Tag erreichen und bis Ende November zwölf Millionen. Auch die Methan- und Erdgasproduktion werde zum Monatsende wieder auf dem normalen Niveau liegen. Zuvor hatten Insider davon gesprochen, dass es Monate dauern könnte, bis die Förderung wiederhergestellt werde.

mit Nachrichtenagenturen