Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn im Zuge eines Angriffs auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien haben sich am Dienstag weitere Verluste im Dax Börsen-Chart zeigen zunächst in Grenzen gehalten. Das Minus belief sich wenige Minuten nach der Eröffnung auf 0,12 Prozent bei 12.365,11 Punkten.

Der Ölpreisschock sei noch nicht vollends verdaut, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Beruhigend wirkt laut Marktbeobachtern aber, dass US-Präsident Donald Trump derzeit keinen Militärschlag gegen den Iran erwägt. Die Vereinigten Staaten vermuten in der Islamischen Republik den Drahtzieher hinter der Tat. Die Ölpreise hatten am Vortag nach dem Anschlag rasant zugelegt, am Dienstag nun einen kleinen Teil ihrer starken Aufschläge wieder abgegeben.

Auch eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Japan wird an den Börsen positiv gesehen. Es sei ein gutes Signal für einen freien Welthandel, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Börsenwerte verlor mit 0,49 Prozent auf 25.849,12 Punkten bislang etwas mehr als der Dax. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone notierte unverändert.

Nikkei fester, Dow Jones schwächer

In Japan sorgte der Anschlag auf die Ölraffinerie für einen Kurssprung bei Aktien von Öl- und Gasunternehmen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 22.022 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen stieg um 0,5 Prozent auf 1618 Zähler. Beide erreichten damit die jeweils höchsten Stände seit vier Monaten.

In den USA sorgte der Angriff dagegen für fallende Kurse. Am Montag schloss der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 27.076,82 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Index ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst und am Freitag bereits merklich an Schwung verloren. Die zuletzt schon schwächelnden anderen großen Indizes gerieten am Montag auch etwas unter Druck: Der marktbreite S&P 500 verlor 0,31 Prozent auf 2997,96 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ging es um 0,51 Prozent auf 7852,41 Zähler nach unten.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt wurden die Papiere des Online-Modehändlers Zalando Börsen-Chart zeigen von einer Aktienplatzierung eines Großaktionärs belastet. Mit dem Verkauf erlöste der schwedische Investor Kinnevik rund 558 Millionen Euro. Das Paket entspricht 5,2 Prozent des Aktienkapitals von Zalando.

Der Immobilienentwickler Instone Real Estate hob die Prognose für das laufende Jahr deutlich an.

Ado Properties, ebenfalls im SDax Börsen-Chart zeigen, bestätigte Gespräche über einen möglichen Verkauf von Immobilien. Dabei gehe es um rund 5800 Wohneinheiten sowie zugehörige Gewerbeeinheiten und Stellplätze, hatte die Gesellschaft am Montagabend mitgeteilt.

Die Aktien von Airlines, die tags zuvor unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten, könnten sich erholen. Lufthansa Börsen-Chart zeigen zeigten sich bislang kaum verändert.

Ölpreis fällt wieder

Die Ölpreise haben einen Teil ihrer massiven Gewinne wegen der Angriffe auf saudische Ölanlagen am Dienstag wieder abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen gab 1,5 Prozent auf 68 Dollar nach. Ein Barrel US-Leitöl sank um knapp zwei Prozent auf 61,71 Dollar je Barrel.

Am Montag waren die Preise beider Ölsorten wegen der Sorge um eine Verknappung des Ölangebots noch jeweils fast 15 Prozent gestiegen. Die Drohnenangriffe auf die Ölanlagen des saudischen Konzerns Saudi Aramco betreffen rund fünf Prozent der weltweiten Ölförderung. Doch mehrere Länder - auch die USA - erklärten, die eigenen Ölreserven anzapfen zu wollen und so den Ölpreis zu stützen. Das habe dem Markt geholfen, sagte Tsutomu Soma von SBI Securities in Tokio.

Euro stabilisiert sich

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag stabilisiert. Nach deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn kostete er am Dienstagmorgen 1,1010 US-Dollar. Das war etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1031 Dollar festgesetzt.

Am Montag war der Euro von zwei Seiten unter Druck geraten. Zum einen gab es neue Hinweise auf eine anhaltend lockere Geldpolitik in der Euro-Zone. Zwei hochrangige Notenbanker hatten sich entsprechend geäußert, darunter der Chefvolkswirt der EZB, der Ire Philip Lane.

Hinzu kam ein starkes Sicherheitsbedürfnis der Anleger wegen der Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien am Wochenende. Der darauffolgende Anstieg der Ölpreise führte zu allgemeiner Konjunkturangst und Verunsicherung. Der Dollar als Weltreservewährung wurde daraufhin angesteuert.

Am Dienstag stehen neue Konjunktursignale aus Deutschland auf dem Programm. Das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW veröffentlicht die Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter Finanzexperten. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet.

mit Nachrichtenagenturen