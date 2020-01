Der Dax nähert sich seinem Rekordniveau. Wegen der Entspannung in der Iran-Krise haben bereits die US-Börsen sowie der MSCI World Index neue Rekordhöhen erreicht. Der Dax könnte in Kürze folgen.

Der Dax nähert sich seinem Rekordhoch: Am Freitag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit leichten Gewinnen starten, über die Marke von 13.500 Punkten klettern und Kurs auf eine neue Bestmarke nehmen. Am Donnerstag war er 1,3 Punkte fester bei 13.495 Zählern aus dem Handel gegangen und lag zeitweise nur noch 70 Punkte unter seinem Rekordhoch vom Januar 2018 bei knapp 13.600 Zählern.

Für Kauflaune sorgt die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Gesprächsstoff ist zudem der Termin für die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen China und den USA: Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He soll dafür kommenden Mittwoch (15. Januar) in die USA reisen. Anschließend sollen die Gespräche über ein umfassendes Handelsabkommen in die nächste Runde gehen.

Daneben rücken zunehmend Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Am Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Experten gehen davon aus, dass im Dezember weniger neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden als im Vormonat. Sie erhoffen sich aus den Daten Aufschluss über den weiteren Kurs der Geldpolitik.

Goldpreis fällt wieder

Zugleich zogen sich Investoren aus Gold Börsen-Chart zeigen zurück. Das Edelmetall gilt als sichere Anlage, weshalb es vor allem in Krisenzeiten gekauft wird. Gold verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 1548,80 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Bundesanleihen flogen ebenfalls aus den Depots. Dies hievte die Rendite der zehnjährigen Titel auf bis zu minus 0,215 Prozent von minus 0,258 Prozent.

Im Dax notieren einige Titel inzwischen auf Rekordhoch. So hat die Aktie von Adidas Börsen-Chart zeigen in dieser Woche die Marke von 300 Euro hinter sich gelassen. In den USA notieren Tech-Riesen wie Apple Börsen-Chart zeigen oder Facebook Börsen-Chart zeigen ebenfalls auf Rekordniveau.

Ölpreise leicht gesunken

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,28 US-Dollar. Das sind neun Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel ebenfalls geringfügig um elf Cent auf 59,45 Dollar. Seit Donnerstag läuft der Handel an den Finanzmärkten wieder in ruhigeren Bahnen. Auch am Ölmarkt deutet sich ein ruhiges Ende einer turbulenten Woche an. Zuvor hatte die Iran-Krise für heftige Preisauschläge im Verlauf der ersten Handelstage des neuen Jahres gesorgt.

RWE winkt Milliarden-Entschädigung

Auf Unternehmensseite sorgt am Morgen vor allem RWE Börsen-Chart zeigen für Gesprächsstoff. Die Hoffnung auf eine hohe Entschädigung für den Kohleausstieg hat die Aktien vorbörslich um 2 Prozent nach oben getrieben. Der Versorger dürfte bis zu zwei Milliarden Euro an Entschädigung erhalten, schrieb die "Rheinische Post" unter Berufung auf Parteikreise. Sollte diese Summe tatsächlich fließen, wäre das wohl deutlich mehr als am Markt erwartet.

Ansonsten sorgen weiter Analysenkommentare für vorbörsliche Bewegungen. Beim Anlagenbauer Dürr half vorbörslich eine Kaufempfehlung der Societe Generale. Uniper und Hella dagegen litten unter Abstufungen durch verschiedene Analysehäuser. Für den Energiekonzern Uniper haben die US-Banken Citigroup und Bank of America negative Haltungen angenommen. Beim Autozulieferer Hella strich das Bankhaus Lampe seine bisherige Kaufempfehlung

Asiens Börsen im Plus

Die vorläufige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die japanischen Börsen am Freitag gestützt. In Tokio legte der Nikkei Börsen-Chart zeigen um 0,16 Prozent auf 23.777 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 1732 Zähler. Im fernöstlichen Devisenhandel lag der Dollar zur japanischen Währung unverändert bei 109,51 Yen. Der Euro gab leicht auf 1,1102 Dollar nach.

Euro knapp über 1,11 US-Dollar

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1109 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1110 Dollar festgesetzt. Seit Donnerstag läuft der Handel am Devisenmarkt in vergleichbar ruhigen Bahnen. Zuvor hatte die Iran-Krise für starke Kursbewegungen bei wichtigen Währungen gesorgt. Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq auf Rekordniveau

An den US-Börsen dürften die Entspannungssignale im Konflikt mit dem Iran weiter für gute Anlegerstimmung sorgen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hatte am Donnerstag ebenso wie der marktbreite S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq 100 im Tagesverlauf auf Rekordniveau erreicht.

Snap steigt deutlich, Apple und Facebook auf Rekordhoch

Bei den Einzelaktien dürfte am Donnerstag Snap Börsen-Chart zeigeneinen Blick wert sein. Jefferies-Analyst Brent Thill sprach zuletzt eine Kaufempfehlung für das Papier aus, da er im Jahr 2020 mehr Spielraum für das Unternehmen sieht. Er rechnet unter anderem mit beschleunigtem Wachstum insbesondere im internationalen Bereich und Vorteilen durch verbesserte Werbemöglichkeiten. Die Aktie gewann etwa 4 Prozent dazu.

Apple Börsen-Chart zeigenwar ebenfalls vor Handelsstart gefragt und verteuerte sich um gut 1 Prozent. Das würde eine Fortsetzung des Rekordlaufs bedeuten. Der Konzern hatte im Dezember knapp ein Fünftel mehr iPhones als im Vorjahr nach China gebracht, wie offizielle Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen. Die früheren Probleme in dem Markt scheint Apple vor dem Hintergrund weiter in den Griff zu kriegen. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs von Apple Börsen-Chart zeigenan der Technologiebörse Nasdaq mittlerweile verdoppelt. Facebook Börsen-Chart zeigen-Aktien steuerten ebenfalls auf ein Rekordhoch zu.

Aktien von Varta starten Erholungsversuch nach Kurssturz

Die Aktie von Varta Börsen-Chart zeigen startete nach ihrem Kurssturz von bis zu 24 Prozent am Vortag einen Erholungsversuch und legte um knapp 4 Prozent zu. Ein Grund für den Kursrutsch am Mittwoch war Händlern zufolge eine Herunterstufung des Batterie-Herstellers durch die Commerzbank. Zudem kämpft Varta mit Patentverletzungen durch chinesische Konkurrenten. Im vergangenen Jahr hatten sich der Varta-Kurs noch fast verfünffacht.

mit Nachrichtenagenturen