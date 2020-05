Die positive Stimmung am Aktienmarkt hält an. Der Dax dürfte höher starten, auch die Ölpreise setzen ihre Erholung fort.

Nach dem fulminanten Wochenstart wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts 0,42 Prozent höher auf 11 105 Punkten.

Am Montag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise 5,7 Prozent im Plus bei 11.058,87 Punkten geschlossen. Das Tempo beim Neustart der Wirtschaft und der Suche nach einem Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger bestimmen weiterhin die Gespräche auf dem Parkett. Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Experten erwarten einen Anstieg auf 32 Punkte von 28,2 Zählern im Vormonat. Gespannt warten Investoren außerdem auf eine Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin im US-Senat. Von ihnen erhoffen sie sich Hinweise auf weitere Konjunkturhilfen.

Die Ölpreise haben ihre Erholung im asiatischen Handel am Dienstag fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 34,92 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 22 Cent auf 31,87 Dollar. Am Vortag hatten die Preise für Brent und WTI erstmals seit über einem Monat die Marken von 35 und 30 Dollar überwunden.

Die gute Stimmung an den Aktienbörsen setzte sich derweil an den asiatischen Handelsplätzen fort. Vor allem die Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 trieb die Kurse an. Riskantere Anlageklassen wie Rohstoffe profitierten davon. Außerdem wurde das geringere Angebot an Rohöl genannt.

Unterstützung erhalten die Ölpreise neben der guten Börsenstimmung durch freiwillige wie unfreiwillige Angebotsreduzierungen. Zur ersten Kategorie zählen Produktionskürzungen des Ölkartells Opec und mit ihm verbündeter Staaten. Diese Förderreduzierungen sind seit Anfang Mai gültig. Hinzu kommen unfreiwillige Kürzungen von Produzenten, die ihre Produktion aus wirtschaftlichen Gründen zurückfahren. Dazu zählen insbesondere die US-Schieferölproduzenten, die gezwungenermaßen auf den erst unlängst gestoppten Sinkflug des Ölpreises reagierten haben. Auch die Nachfrage erholte sich zuletzt, laut Marktbeobachtern lag der Verbrauch in China zuletzt wieder nah am Vorkrisen-Niveau.

Euro hält Gewinne

Der Kurs des Euro hat am Montag im frühen Handel die deutlichen Kursgewinne vom Vortag verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0915 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0832 (Freitag: 1,0798) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte am Montag von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und um rund einen Cent zugelegt. Am Dienstag erwarten Beobachter zunächst eine Fortsetzung der positiven Stimmung. Dazu dürfte auch der von Frankreich und Deutschland vorgelegte Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise beitragen. Der Plan sieht ein Volumen von 500 Milliarden Euro vor.

luk / dpa-afx, Reuters