Corona-Angst an der Börse schlägt in Panik um

Passanten vor Anzeige eines Aktienbrokers in Tokio am Montag

Das sich weiter ausbreitende Coronavirus schürt die Angst vor einer Rezession. Nikkei und Dax verlieren erneut kräftig. Die Ölpreise brechen so stark ein wie seit 1991 nicht mehr.

Die Sorge vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie schlägt an der Börse in Panik um. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Montag 9 Prozent tiefer und deutlich unter der Marke von 11.000 Punkten erwartet. An den internationalen Ölmärkten sackte nach den gescheiterten Verhandlungen der führenden Ölstaaten zugleich der Ölpreis Börsen-Chart zeigen um 30 Prozent ab. Das ist der stärkste Einbruch seit fast 30 Jahren.

In den vergangenen zehn Handelstagen hatte der Dax wegen der wachsenden Furcht vor drastischen wirtschaftlichen Folgen durch die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits rund 15 Prozent verloren. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Montag fast 10 Prozent tiefer erwartet. Das wäre der höchste Tagesverlust in der Geschichte des Indizes.

An Asiens Börsen schlugen die Panikverkäufe bereits ins Kontor. Der japanische Leitindex Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen etwa sackte um mehr als 1000 Punkte oder 5 Prozent ab.

Vor diesem Hintergrund dürften Nachrichten zu einzelnen Unternehmen oder Bilanzen keine Rolle spielen. "Alles wird vom Crash überschattet", sagte ein Händler. Der Immobilienkonzern LEG legte seinen Geschäftsbericht vor. Endgültige Zahlen und ein Ausblick auf 2020 kamen vom Waferhersteller Siltronic und dem Finanzdienstleister Hypoport.

LEG meldete einen Gewinnzuwachs und erreichte damit das untere Ende seiner angepeilten Prognosespanne. Die Papiere büßten im tiefrot erwarteten Gesamtmarktumfeld auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag vorbörslich etwas mehr als 4 Prozent ein.

Sitronic-Aktien sackten auf Tradegate um etwas mehr als 5 Prozent ab. Der Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie traut sich angesichts der Coronavirus-Krise nur einen vagen Ausblick für 2020 zu. Selbst ohne Corona rechne man mit einem spürbaren Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Die Anleger flüchteten aus Aktien in als sicher geltende Staatsanleihen. In Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent. Besonders stark stiegen die Kurse von US-Anleihen.

Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Hier stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,22 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent.

Auch am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen. Neben dem Euro Börsen-Chart zeigen profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar. Auch der Goldpreis legte im frühen Handel zu.

ak/dpa-afx/reuters