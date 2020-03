An der New Yorker Börse gewann der Dow Jones am Mittwoch mehr als 4,5 Prozent oder 1200 Punkte hinzu. Das dürfte am Donnerstag auch den Dax stützen

Mit starken Handelsvorgaben von der Wall Street im Rücken dürfte auch der Dax am Donnerstag seinen Erholungskurs fortsetzen.

Wirtschaftliche Unterstützung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Covid-19-Epidemie machen Börsianern am Donnerstagmorgen Mut. Der Broker IG berechnete den Dax Börsen-Chart zeigen rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 12.210 Punkte. Damit würde der Leitindex die Erholung der vergangenen beiden Tage fortführen. "Der IWF als Kreditgeber wird oft als letzte Zuflucht angesehen, aber diesmal hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt", schrieb Stratege Steven Innes vom Broker Axicorp. Investoren dürften nun darauf setzen, dass die Notenbanken und Finanzminister der G7-Staaten mit stützenden Maßnahmen folgen.

Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Milliarden Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereit.

An der Wall Street konnte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen daraufhin am Vortag die hohen Verluste vom Dienstag mehr als wettmachen. Als Stütze wurden die US-Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesehen, bei denen sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden durchsetzte. Zum Handelsschluss in New York ging der Dow Jones Börsen-Chart zeigen 4,53 Prozent auf 27.090 Punkte aus dem Handel. Zum Rekordhoch mit 29 568 Punkten, das nur drei Wochen zurück liegt, fehlen immer noch knapp 2500 Zähler.

Auch an den fernöstlichen Börsen standen am Donnerstagmorgen (MEZ) die Kursampeln am Morgen auf grün. "Die Regierungen versuchen, die wirtschaftlichen Schäden so weit wie möglich zu begrenzen. Und das honorieren die Börsen zur Zeit mit Kursgewinnen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1140 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Auch zwischen anderen Währungspaaren gab es zunächst wenig Bewegung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1125 Dollar festgesetzt.

Ölpreise steigen leicht Opec-Minister-Treffen

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec gestiegen. Marktteilnehmer nannten die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,90 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 47,40 Dollar.

Das Ölkartell Opec steht auch aufgrund des neuartigen Coronavirus vor einer schwierigen Sitzung über seine künftige Produktionsstrategie. Die zuständigen Minister der 14 Staaten wollen am Donnerstag über mögliche neue Förderbeschränkungen beraten, nachdem der Ölpreis zuletzt unter Druck stand. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht sogar davon aus, dass erstmals seit zehn Jahren die Nachfrage nach Rohöl sinken wird, auch die Opec selbst hat ihre Nachfrage-Prognose nach unten korrigiert. Ein schärferes Förderlimit scheint daher unvermeidlich.

Doch die Opec und ihre Partner stecken in einem Dilemma, erklärt Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Wenn sie viel kürzen, wird man nicht glauben, dass sich die Länder diszipliniert daran halten. Wenn sie zu wenig kürzen, wird es keinen Einfluss auf den Markt haben." Ein Komitee der Opec und ihrer zehn Kooperationspartner ("Opec+") hatte Mitte Februar empfohlen, 600.000 Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag weniger zu fördern. Die starken wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus wurden aber erst einige Tage später wirklich deutlich, eine Kürzung in dieser Größenordnung könnte also als kleiner Tropfen auf einem heißen Stein enden.

mit Nachrichtenagenturen