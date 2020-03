Die US-Leitzinssenkung verschaffte der Wall Street nur kurz Rückenwind. Die asiatischen Börsen gaben sich hingegen freundlicher. Der Dax bewegt sich kaum. Das Coronavirus setzt die Unternehmen weiter unter Druck. Im Fokus stehen am Mittwoch der Chemieproduzent Evonik und der Chip-Hersteller Dialog Semiconductor, die beide Zahlen vorlegen.

Stabil auf niedrigem Niveau lautet zur Wochenmitte die Devise am deutschen Aktienmarkt. Der Dax Börsen-Chart zeigen lag am Mittwoch im frühen Handel mit minus 0,1 Prozent auf 11.969,36 Punkte knapp unter der 12.000er Marke. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,4 Prozent auf 25 997,67 Punkte etwas vor. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenals Leitbarometer der Eurozone lag dagegen wie der Dax leicht im Minus.

An der Wall Street waren die Anleger nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn tags zuvor wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden US-Zinssenkung. Der Dow Jones Industrial Börsen-Chart zeigen hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt noch rund 400 Punkte eingebüßt. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neue Coronavirus hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern.

Die asiatischen Aktienmärkte zogen am Mittwoch nach dem überraschenden Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) leicht an und kämpfen um Halt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 21.146 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1508 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

In China hinterlässt derweil die Epidemie des Coronavirus tiefe Spuren in der Wirtschaft: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen halbierte sich im Februar fast und brach auf ein Rekordtief ein. "Entscheidend für die Börsen wird sein, wie schnell sich die Einkaufsmanagerindizes erholen", sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Bayer-Aktien Börsen-Chart zeigen legten vorbörslich auf Tradegate um 1,5 Prozent zu, nachdem die Deutsche Bank die Papiere wieder zum Kauf empfohlen hat. Die Aktien seien schlicht unterbewertet, lautete die Begründung.

Geschäftszahlen veröffentlichten am Morgen der Chemikalienhändler Brenntag, der Chemieproduzent Evonik Börsen-Chart zeigen und der Chip-Hersteller Dialog Semiconductor . Während der Kurs von Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen um mehr als 2 Prozent nachgab, legten die Papiere von Brenntag und Evonik leicht zu.

Evonik hat am Morgen gemeldet, die eigenen Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht zu haben. Der Umsatz fiel 2019 zwar wegen der Autoflaute und niedrigerer Verkaufspreise für das Tierfuttereiweiß Methionin leicht auf 13,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Dividende soll mit 1,15 Euro je Aktie stabil bleiben. Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Jahresresultate hätten die Erwartungen ebenso erfüllt wie die Dividende, der Free Cashflow und der Ausblick auf 2020, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer Studie. Die Papiere legten etwas zu.

Der Chip-Entwickler Dialog Semiconductor bekommt den Ausbruch des Coronavirus zu spüren. Der Umsatz werde im ersten Quartal auf 220 bis 250 (Vorjahr: 295) Millionen Dollar zurückgehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. Das liege auch an den virusbedingten Unterbrechungen bei den Auftragsherstellern und an der Nachfrage in China selbst. Für das Gesamtjahr rechnet Dialog mit einem Umsatzrückgang um rund 15 Prozent gegenüber dem bereinigten Wert von 1,42 Milliarden Dollar von 2019. Für das Gesamtjahr rechnet Dialog mit einem Umsatzrückgang um rund 15 Prozent gegenüber dem bereinigten Wert von 1,42 Milliarden Dollar von 2019. Die US-Bank JP Morgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Viertquartalszahlen von 51 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und andere Indizes in Echtzeit

Ölpreis auf Erholungskurs

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren moderaten Anstieg seit Anfang des Monats fortgesetzt. Am Markt steigen angesichts der Corona-Krise die Erwartungen an eine zusätzliche Opec-Förderkürzung. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,51 Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 47,85 Dollar.

Fachleute rechnen mittlerweile fest damit, dass das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer ihre Produktion erneut kürzen werden. Der Verbund Opec+, zu dem unter anderem Russland zählt, trifft sich an diesem Donnerstag und Freitag in Wien. Laut Medienberichten schlägt ein Opec-Komitee eine Kürzung der Tagesproduktion zwischen 0,6 und 1 Million Barrel vor. Fachleute sind sich jedoch nicht sicher, ob eine solche Kürzung ausreichen würde, um den durch die Corona-Krise erwarteten Nachfrageausfall zu kompensieren.

Die überraschende Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed vom Vortag hatte am Rohölmarkt eher belastet. Händler begründeten dies mit der ebenfalls negativen Reaktion am US-Aktienmarkt. Einige Fachleute bewerteten die Notsenkung der Fed - die erste seit der Finanzkrise 2008 kritisch. Es wurden etwa die Fragen aufgeworfen, ob der Schritt überhastet sei oder die Fed sich politisch angreifbar mache.

Euro über 1,11 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch trotz leichter Verluste über der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro zeitweise über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen, nachdem die amerikanische Notenbank Fed in einem außerplanmäßigen Schritt ihren Leitzins deutlich um 0,50 Prozentpunkte gesenkt hatte. Notenbankchef Jerome Powell erklärte den Schritt mit den wirtschaftlichen Risiken, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus darstelle. Die US-Aktienmärkte profitierten nur kurz von der Lockerung und schlossen mit deutlichen Verlusten.

Der Euro hat sich am Mittwoch trotz leichter Verluste über der Marke von 1,11 Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro zeitweise über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen, nachdem die amerikanische Notenbank Fed in einem außerplanmäßigen Schritt ihren Leitzins deutlich um 0,50 Prozentpunkte gesenkt hatte. Notenbankchef Jerome Powell erklärte den Schritt mit den wirtschaftlichen Risiken, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus darstelle. Die US-Aktienmärkte profitierten nur kurz von der Lockerung und schlossen mit deutlichen Verlusten.