Börsenhändler in New York: In der vergangenen Woche hat das Coronavirus weltweit die Kurse abstürzen lassen; der Montag beginnt nun freundlicher

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie hatte Anlegern am Freitag einen Kursrückgang von 3,9 Prozent auf 11.890,35 Zähler eingebrockt. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 11.985 Punkte und damit rund 0,8 Prozent höher als am Freitag.

Der Erreger COVID-19 bleibt Hauptthema an der Börse. Hinweise darauf, wie stark die Belastungen der Firmen ausfallen, erhoffen sich Anleger aus den Geschäftszahlen der Firmen. Unter anderem öffnen der Anbieter von industriellen Bildbearbeitungs-Systemen Isra Vision und der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall ihre Bücher. Für Aufmerksamkeit sorgen dürfte auch der Konjunkturausblick der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der am Vormittag vorgelegt wird. Experten befürchten, dass die Weltwirtschaft wegen der Corona-Epidemie in eine Rezession abrutscht.

Die Börsen in Asien haben sich nach dem Einbruch in der Vorwoche etwas erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Handelsschluss ein Prozent. Für den Hang Seng in Hongkong ging es zuletzt um 0,86 Prozent hoch und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte mit 3,5 Prozent besonders stark zu. In der Vorwoche hatte die Angst vor einer Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Epidemie die Märkte stark belastet.

Ölpreis steigt - Gold wird ebenfalls teurer

In der Hoffnung auf eine rasche Zinssenkung der US-Notenbank Fed und eine Verschärfung der Förderbremse durch die Opec-Staaten und ihre Verbündeten decken sich Anleger am Montag mit Rohöl ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 3,9 Prozent auf 51,63 Dollar je Barrel, nachdem ihr Preis wegen enttäuschender chinesischen Konjunkturdaten zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 48,40 Dollar gefallen war.

In Erwartung einer baldigen Zinssenkung kaufen Anleger zudem Gold. Das häufig als Inflationsschutz dienende Edelmetall verteuert sich um 1,2 Prozent auf 1603,10 Dollar je Feinunze.

Der Euro ist am Montag weiter gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1045 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht auf Montag mit 1,1074 Dollar auf einen einmonatigen Höchststand gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0977 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt machte sich zum Wochenstart allgemeine Entspannung breit. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen gaben etwas nach, wohingegen Währungen von Rohstoffländern wie Kanada oder Norwegen zulegten. Marktteilnehmer erklärten die Entwicklung mit der Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken in der Corona-Krise.

Am Freitagabend hatte die US-Notenbank Fed in einer seltenen außerplanmäßigen Erklärung durch Notenbankchef Jerome Powell Unterstützung signalisiert. Ähnliches erklärte die japanische Zentralbank am Montag. Wenig später stellte sie dem Finanzsystem zusätzliche Liquidität zur Verfügung.

luk / Reuters, dpa-afx