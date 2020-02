An der New Yorker Börse tauchten Dow Jones und Nadaq erneut tief in den roten Bereich

Die Vorgaben von der New Yorker Börse sind schwach. Neuinfektionen in Europa und Lateinamerika unterstreichen, dass das Coronavirus weiter seinen Lauf um den Erdball nimmt. Ohnehin konjunkturell schwächer aufgestellte Länder wie Italien fürchten nun den Sturz in die Rezession. Dieses Szenario beginnen die Märkte einzupreisen. Der Dax startet mit Verlusten.

Die Furcht vor den Folgen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus verstärkt den Druck auf den deutschen Aktienmarkt. Selbst nach den herben Verlusten der vergangenen vier Börsentage - insgesamt fast 1000 Dax-Punkte - zeichnet sich am Aschermittwoch für den Dax noch immer keine Erholung ab.

In Deutschland gibt es weitere Infektionen mit dem Virus und in Brasilien wurde ein erster Fall bekannt. Das in Europa besonders betroffene Italien fürchtet durch die Viruskrise den Sturz in die Rezession.

Der Dax Börsen-Chart zeigen verlor im frühen Handel ein weiteres Prozent auf 12.661 Punkte. Das war der niedrigste Stand seit vier Monaten. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Börsenwerte fiel zur Wochenmitte um 1,5 Prozent auf 26 913,20 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitbarometer der Eurozone gab um gut ein halbes Prozent nach und hielt sich damit etwas besser.

Die Futures für den Dow Jones Börsen-Chart zeigen notierten am Morgen (MEZ) leicht im Plus.

Die Sorge vor den Auswirkungen des grassierenden Coronavirus auf die Weltwirtschaft belastet die Aktienmärkte in Asien. An der Leitbörse in Tokio büßte der Nikkei Börsen-Chart zeigen in Tokio am Mittwoch weiter ein und notierte zum Handelsschluss einen Abschlag von 179,22 Punkten oder 0,79 Prozent beim Stand von 22 426,19 Punkten. Auch die Märkte in China, wo das Virus ausgebrochen war, gaben nach. Der Shanghai Composite Index notierte zum Handelsende einen Abschlag von 0,83 Prozent bei 2987,93 Punkten. Der Shenzhen Component Index büßte noch deutlicher um 3,02 Prozent ein und ging beim Stand von 11.497 Punkten aus dem Markt.

Die Analysten der Investmentbank Credit Suisse raten Anlegern, Aktienanlagen angesichts der steigenden Schwankungen am Markt abzusichern. Analyst Marko Kolanovic von JPMorgan wies darauf hin, dass an den Kreditmärkten die Preise für Absicherungen gegen Ausfälle von Schuldnern zuletzt stark gestiegen seien. An den Finanzmärkten gilt das als verlässlicher Hinweis auf zunehmende konjunkturelle Risiken.

Michael Winkler, Chef-Anlagestratege der St. Galler Kantonalbank Deutschland, rät bei diesem Thema zur Besonnenheit. Bei früheren Epidemien habe sich die Wirtschaft stets rasch erholt. Außerdem stünden die Notenbanken bereit, der Konjunktur unter die Arme zu greifen.

Aktie von Wirecard schmiert vorbörslich ab

Angesichts des tristen Umfelds treten Nachrichten zu Unternehmen in den Hintergrund. Wirecard Börsen-Chart zeigen verloren vor Xetra-Handelsbeginn 6 Prozent. Einem Händler zufolge könnten magere Zahlen eines fränzösischen Konkurrenten die Stimmung trüben. Der Zahlungsabwickler Ingenico sei mit Umsatz und Ergebnis in 2019 hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Aktien von HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen verloren im vorbörslichen Handel gut ein Prozent, belastet von einer gestrichenen Kaufempfehlung seitens Goldman Sachs. Papiere der Aareal Bank gaben nach der Veröffentlichung von teils besser als gedachten Quartalszahlen nur leicht nach

Dow Jones und Nasdaq brachen am Dienstag weiter ein

An den US-Börsen hatte sich am Vortag die Talfahrt weiter fortgesetzt. Die Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen für die Weltwirtschaft verunsichern die Anleger immer stärker. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete den Handel 900 Punkte schwächer auf 27 081 Zähler nachdem er bereits am Vortag rund 1000 Punkte verloren hatten. Damit ist der US-Leitindex wieder auf dem Punktestand angekommen, den er zuletzt Ende Oktober hatte. Kurzzeitig war der Dow sogar wieder unter die Marke von 27.000 Punkten gesackt. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 3,03 Prozent auf 3128 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen verlor 2,70 Prozent auf 8834 Zähler.

Dagegen waren Staatsanleihen als "sichere Häfen" erneut stark gefragt und zogen kräftig an. Die Rendite für zehnjährige US-Bonds, die als weltweit wichtigster Schuldtitel gelten, fiel umgekehrt auf ein Rekordtief von 1,3055 Prozent. Zugleich gab der US-Dollar zum Euro nach.

