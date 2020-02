Es war der größte Tagesverlust seit Jahren - und die Sorge um eine veritable Abschwächung der Wirtschaft durch eine Weiterverbreitung der Coronavirus-Pandemie bleibt. Nach dem weltweiten Kurssturz aber kommen die Märkte am Dienstagmorgen leicht zurück. Die Kurse in Asien erholen sich wieder, die Futures für Dax und Dow notieren im Plus.

Nach dem Hochkochen der Virusangst zum Wochenstart zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine Stabilisierung ab. Gut zwei Stunden vor Handelsbeginn signalisierten die Futures einen Start des Dax Börsen-Chart zeigen mit rund 1 Prozent Plus. Auch in New York notierten die Futures zu dieser frühen Stunde ein Plus. In Asien waren die Kurse am Dienstag zunächst deutlich unter Druck geraten, machten eben wegen der steigenden Futures zuletzt aber einen Teil ihrer Verluste wett.

Tags zuvor hatte an den Finanzmärkten die Furcht vor einem deutlichen Konjunkturknick infolge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus um sich gegriffen. So rechnen Volkswirte bereits mit einem langsameren globalen Wirtschaftswachstum, weil viele Fabriken in China vorübergehend geschlossen sind, was globale Lieferketten durcheinander bringt.

Als sichere Häfen geltende Anlagen wie Gold sowie der US-Dollar waren denn auch zum Wochenstart hingegen gefragt gewesen, Aktienkurse und die Ölpreise waren abgesackt. Dax Börsen-Chart zeigen, MDax Börsen-Chart zeigen, TecDax Börsen-Chart zeigen und EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen waren jeweils mit Verlusten von mehr als 4 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Dax hatte im Handelsverlauf mehrfach die Marke von 13.000 Punkten nach unten durchschlagen.

Aktuell ließen sich die Auswirkungen der Viruskrise auf die Weltwirtschaft zwar nur schwer abschätzen, erklären die Experten von Index-Radar. Allerdings dürfte es ratsam sein, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch weil sich die Lage mit Blick auf die Neuansteckungen zu beruhigen scheine.

An der New Yorker Börse hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mehr als 1000 Punkte oder 3,6 Prozent auf 27.961 Punkte verloren. Im Handelsverlauf schwankte er zwischen 27.912 und 28.402 Stellen. Der S&P 500 büßte 3,4 Prozent auf 3225 Punkte ein, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen hatte 3,7 Prozent auf 9221 Zähler verloren. Noch vergangene Woche hatten die Kurse Rekordwerte markiert.

Insgesamt hätten sich die Corona-Fallzahlen zwar nicht dramatisch erhöht, sagte Art Hogan, Chef-Marktstratege des New Yorker Anlageberaters National Securities. Aber geografisch gebe es eine Veränderung. "Der Markt versucht vorherzusagen, wie groß das weltweit wird und wann es seinen Höhepunkt erreicht."

Die Fed-Bankerin Loretta Mester sieht in Corona ein Risiko für die US-Wirtschaft. Die Präsidentin des Notenbank-Ablegers in Cleveland sagte, sie habe die potenziellen negativen Folgen des Virusausbruchs in ihrer Konjunkturprognose für das laufende Jahr einkalkuliert. Mester rechnet mit einem US-Wirtschaftswachstum von rund zwei Prozent und spricht sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen eine US-Zinssenkung aus.

Papiere von Apple Börsen-Chart zeigen verloren 4,6 Prozent. Jüngsten Daten zufolge brach der Verkauf von Smartphones in China im Januar um mehr als ein Drittel ein. Aktien von Chipherstellern wie AMD Börsen-Chart zeigen oder Nvidia Börsen-Chart zeigen verbilligten sich um bis zu 7,8 Prozent. Die Firmen sind stark auf den Export nach China angewiesen.

Gefragt waren dagegen die Anteilsscheine des Unternehmens Clorox Börsen-Chart zeigen, das Desinfektionsmittel verkauft. Anleger setzten darauf, dass der Absatz solcher Produkte bei einer weiteren Verbreitung des Virus steigt. Clorox legten 1,6 Prozent zu.

mit Nachrichtenagenturen