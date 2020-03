Das Coronavirus hat den Dax schon in den vergangenen Wochen immer wieder schwer belastet. Der heutige "schwarze Montag" stellt die Verlusttage allerdings bei weitem in den Schatten: Über 950 Punkte oder knapp 8,3 Prozent hat Deutschlands Leitindex am frühen Nachmittag im Vergleich zum Freitag abgegeben. Die Panik ist indes nicht nur auf das Virus zurückzuführen; auch ein Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland verunsichert die Aktionäre.

Ginge der Dax mit 8,3 Prozent Minus aus dem Handel, wäre es prozentual gesehen der viertschwärzeste Tag der Index-Geschichte. Ähnlich tief ging es am 11. September 2001 nach unten, als Terroranschläge in New York City und Washington DC die politische Weltlage massiv erschütterten. Nur an zwei anderen Tagen musste der Index noch stärkere Abstriche verzeichnen - die Gründe dafür zeigt unsere Übersicht von Statista: