Reform des Leitindex Das sind die möglichen Dax-Aufsteiger

Die Deutsche Börse will in ihren Leitindex Dax im September 2021 zehn neue Unternehmen aufnehmen. Die Marktkapitalisierung wird dabei zum wichtigsten Kriterium. Aus heutiger Sicht hätten diese Konzerne eine gute Chance zum Aufstieg in die erste Börsenliga.