"Historischer Moment" in Stuttgart Daimler teilt sich auf - Truck AG soll an die Börse

Der weltgrößte Lkw-Hersteller bekommt seinen eigenen Auftritt an der Börse. Der Daimler-Konzern will seine Truck AG noch 2021 abspalten. Die verbleibende Autofirma soll in Mercedes-Benz umbenannt werden.