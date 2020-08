Corona-Forscher gehen an die Börse Investoren stecken mehr als 200 Millionen Dollar in Curevac-Aktien

Am heutigen Freitag geht in New York der lang angekündigte Börsengang der Biotechfirma Curevac über die Bühne. Das Unternehmen aus Tübingen besorgt sich Millionen für die Forschung gegen Covid-19.